Пожежа в екопарку "Осокорки". Поліція розслідує умисний підпал
Категорія
Україна
Дата публікації

Пожежа в екопарку "Осокорки". Поліція розслідує умисний підпал

Поліція Києва
Київ

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі на території ландшафтного заказника «Осокорківські луки», яка сталася ввечері 5 березня.

Розслідування пожежі в екопарку Осокорки

За попередніми даними вогнем знищено близько трьох гектарів сухостою. Працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежу вдалося локалізувати.

За вказаним фактом слідчі поліції столиці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 252 Кримінального кодексу України — Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду.

На часі встановлюються причини загоряння, особи, які можуть бути причетними до пожежі, а також сума завданих збитків.

Раніше начальник КМВА Сергій Попко заявив, що напередодні звернувся до правоохоронців щодо розслідування події.

За попередніми даними, вигоріло близько 3 гектарів території, зокрема і частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Якої саме шкоди наніс вогонь системі заповідних водно-болотних угідь з’ясують екологи.

Територія має природоохоронний статус — знищення флори та фауни там суворо заборонено. За такі дії, кримінальний кодекс України передбачає штраф 8,5 млн грн або позбавлення волі на 3 роки.

Пожежа в екопарку Осокорки

Пожежа сталася 5 березня, близько 19:00, на території Дарницького району міста Києва між озерами Небреж та Тягле.

Її було локалізовано о 23:15 та ліквідовано — о 23:57. Рятувальники зафіксували, що сталося загоряння сухої трави та очерету на відкритій території.

Гасіння пожежі було ускладнено підтопленням під’їзних шляхів.

В екопарку зазначили, що пожежа виникла на ділянці, яка межує із забудовою Stolitsa Group. Активісти стверджують, що це підпал.

Кілька днів тому невідомі писали нам в чат про підпал і потім видалили повідомлення! Таким чином знищуються все живе, щоб потім було легше розширювати забудову!

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