У Києві горить екопарк "Осокорки". Активісти кажуть про підпал
Категорія
Події
Дата публікації

У Києві горить екопарк "Осокорки". Активісти кажуть про підпал

КМДА
Київ

Ввечері 5 березня на території екопарку «Осокорки» виникла пожежа. Активісти говорять про підпал і звинувачують забудовника.

Пожежа в екопарку Осокорки

У КМДА повідомляють, що горить травʼяний настилу та очерет поблизу озера Тягле.

На місці працюють рятувальники ДСНС та комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку».

У КМДА зазначили, що фахівці роблять усе, щоб запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу.

Однак, робота рятувальників ускладнена тим, що шляхи під'їзду до осередків пожежі підтоплені.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА звертається до поліції з проханням провести розслідування обставин пожежі та у випадку встановлення факту підпалу притягнути винних до відповідальності.

Що могло стати причиною пожежі

В екопарку зазначили, що пожежа виникла на ділянці, яка межує із забудовою Stolitsa Group. Активісти стверджують, що це підпал.

Кілька днів тому невідомі писали нам в чат про підпал і потім видалили повідомлення! Таким чином знищуються все живе, щоб потім було легше розширювати забудову!

Активісти виступають за створення природного парку замість забудови південних Осокорків.

Депутатка міськради Ксенія Семенова також вважає, що причиною пожежі є забудовник Stolitsa Group, який “намагається знищити і забудувати 200га останньої зеленої зони на Осокорках”.

У лютому пресслужба парку повідомляла, що забудовник Stolitsa Group почав знищувати ліс поблизу озера Небреж.

“Радіо свобода” зазначає, що йдеться про будівництво ЖК «Патріотика» — його девелопером був банк «Аркада», який у серпні 2020 року Нацбанк відніс до неплатоспроможних.

Stolitsa Group мала добудувати житло ошуканим інвесторам. Однак активісти називають цю забудову незаконною і влітку через це зверталися до Офісу Генпрокурора. У Stolitsa Group заявляли, що мають усі необхідні дозволи.

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