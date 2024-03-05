В Киеве горит экопарк "Осокорки". Активисты говорят о поджоге

Вечером 5 марта на территории экопарка "Осокорки" возник пожар. Активисты говорят о поджоге и обвиняют застройщика.

Пожар в экопарке Осокорки

В КГГА сообщают, что горит травяной настил и камыш возле озера Тягле.

На месте работают спасатели ГСЧС и коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения".

В КГГА отметили, что специалисты делают все, чтобы предотвратить распространение огня и локализовать пожар.

Однако работа спасателей осложнена тем, что пути подъезда к ячейкам пожара подтоплены.

Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА обращается в полицию с просьбой провести расследование обстоятельств пожара и в случае установления факта поджога привлечь виновных к ответственности.

Что могло стать причиной пожара

В экопарке отметили, что пожар возник на участке, граничащем с застройкой Stolitsa Group. Активисты утверждают, что это поджог.

Несколько дней назад неизвестные писали нам в чат о поджоге и потом удалили сообщение! Таким образом, уничтожаются все живое, чтобы потом было легче расширять застройку! Поделиться

Активисты выступают за создание природного парка вместо застройки южных Осокорков.

Депутат горсовета Ксения Семенова также считает, что причиной пожара является застройщик Stolitsa Group, который пытается уничтожить и застроить 200га последней зеленой зоны на Осокорках.

В феврале пресс-служба парка сообщала, что застройщик Stolitsa Group начал уничтожать лес вблизи озера Небреж.

Радио свобода отмечает , что речь идет о строительстве ЖК «Патриотика» — его девелопером был банк «Аркада», который в августе 2020 года Нацбанк отнес к неплатежеспособным.

Stolitsa Group должна была достроить жилье обманутым инвесторам. Однако активисты называют эту застройку незаконной и летом из-за этого обращались в Офис Генпрокурора. В Stolitsa Group заявляли, что у них есть все необходимые разрешения.