Вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області двоє чоловіків почали стріляти у поліцейських. Один правоохоронець загинув.

Невідомі стріляли в поліцейських на Вінниччині

Поліція Вінницької області повідомляє, що близько 2 години ночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.

В авто були двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.

Осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину, вже встановлено. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

Від колективу Національної поліції висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого поліцейського. Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження та затримання осіб, причетних до вбивства нашого колеги, — йдеться в заяві. Поширити

У соцмережах публікують записи з камер відеоспостереження з автозаправних станцій, на яких можуть бути ймовірні злочинці.

На кадрах видно обличчя та машину ймовірних злочинців. Зазначається, що вони пересувалися на позашляховику Suzuki Grand Vitaro.