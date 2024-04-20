Вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області двоє чоловіків почали стріляти у поліцейських. Один правоохоронець загинув.
Невідомі стріляли в поліцейських на Вінниччині
Поліція Вінницької області повідомляє, що близько 2 години ночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.
В авто були двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.
На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.
Осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину, вже встановлено. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.
У соцмережах публікують записи з камер відеоспостереження з автозаправних станцій, на яких можуть бути ймовірні злочинці.
На кадрах видно обличчя та машину ймовірних злочинців. Зазначається, що вони пересувалися на позашляховику Suzuki Grand Vitaro.
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