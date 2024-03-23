Армія РФ обстріляла підрозділ ДСНС та поліції у Харкові. Є поранені співробітники
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла підрозділ ДСНС та поліції у Харкові. Є поранені співробітники

ДСНС України
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Під час обстрілу в Харкові 23 березня постраждали рятувальник та поліцейський. Вони потрапили під повторну атаку дронів окупантів.

В Харкові під обстріл потрапили співробітники екстрених служб

Так, опівночі внаслідок ворожого удару БПЛА по місту сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 кв.м.

До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції. Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БПЛА, — йдеться у повідомленні.

В результаті постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції.

Також пошкоджено два автомобіля ДСНС, — констатували у відомстві.

Обстріл Харкова

Після півночі російські війська влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони-камікадзе. У ряді східних та центральних областей було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, повідомлялося про три вибухи у Харкові. Місто третій день опинилося під ударами російських загарбників.

Ігор Терехов повідомив про те, що Харків перебувває під ударом "Шахедів". Два вибухи зафіксовано в Основʼянському районі.

Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється, — додав міський голова Харкова Ігор Терехов.

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