Армія РФ обстріляла підрозділ ДСНС та поліції у Харкові. Є поранені співробітники

Під час обстрілу в Харкові 23 березня постраждали рятувальник та поліцейський. Вони потрапили під повторну атаку дронів окупантів.
В Харкові під обстріл потрапили співробітники екстрених служб
Так, опівночі внаслідок ворожого удару БПЛА по місту сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 кв.м.
В результаті постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції.
Обстріл Харкова
Після півночі російські війська влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони-камікадзе. У ряді східних та центральних областей було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, повідомлялося про три вибухи у Харкові. Місто третій день опинилося під ударами російських загарбників.
Ігор Терехов повідомив про те, що Харків перебувває під ударом "Шахедів". Два вибухи зафіксовано в Основʼянському районі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-