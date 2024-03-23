Армия РФ обстреляла подразделение ГСЧС и полиции в Харькове. Есть раненые сотрудники

В ходе обстрела в Харькове 23 марта пострадали спасатель и полицейский. Они попали под повторную атаку дронов окупантов.
В Харькове под обстрел попали сотрудники экстренных служб
Так, в полночь в результате вражеского удара БПЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв.м.
В результате пострадали сотрудники ГСЧС и Нацполиции.
Обстрел Харькова
После полуночи российские войска устроили очередную атаку по Украине, использовав дроны-камикадзе. В ряде восточных и центральных областей была объявлена воздушная тревога. В частности, сообщалось о трех взрывах в Харькове. Город третий день оказался под ударами русских захватчиков.
Игорь Терехов сообщил о том, что Харьков находится под ударом "Шахедов". Два взрыва зафиксированы в Основянском районе.
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