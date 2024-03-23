Армия РФ обстреляла подразделение ГСЧС и полиции в Харькове. Есть раненые сотрудники
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла подразделение ГСЧС и полиции в Харькове. Есть раненые сотрудники

ДСНС Украины
полиция
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В ходе обстрела в Харькове 23 марта пострадали спасатель и полицейский. Они попали под повторную атаку дронов окупантов.

В Харькове под обстрел попали сотрудники экстренных служб

Так, в полночь в результате вражеского удара БПЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв.м.

К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции. Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БПЛА, — говорится в сообщении.

В результате пострадали сотрудники ГСЧС и Нацполиции.

Также повреждены два автомобиля ГСЧС, — констатировали в ведомстве.

Обстрел Харькова

После полуночи российские войска устроили очередную атаку по Украине, использовав дроны-камикадзе. В ряде восточных и центральных областей была объявлена воздушная тревога. В частности, сообщалось о трех взрывах в Харькове. Город третий день оказался под ударами русских захватчиков.

Игорь Терехов сообщил о том, что Харьков находится под ударом "Шахедов". Два взрыва зафиксированы в Основянском районе.

Информация о пострадавших и разрушении уточняется, — добавил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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