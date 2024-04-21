Убийство полицейского в Винницкой области. Найдено авто подозреваемых и боеприпасы

Правоохранители в Винницкой области обнаружили автомобиль подозреваемых в нападении на двух полицейских вблизи села Яланец. Также рядом обнаружили боеприпасы.

Что известно о поисках подозреваемых в убийстве

Как рассказал руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Алексей Рыхлюк, на том месте обнаружили определенные боеприпасы, относящиеся к военному имуществу.

На территории Винницкой области и смежных областей проводится ряд следственных поисковых действий для установления места нахождения подозреваемых.

Авто подозреваемых (фото — соцсети)

По его словам, двоим подозреваемым грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение по статье 348 УК (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Что известно об убийстве полицейского в Винницкой области

20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Гайсинского района Винницкой области работники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления остановили легковой автомобиль.

В ходе проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один работник полиции погиб, второй получил ранения.

На кадрах из бодикамеры полицейского можно увидеть, что сначала правоохранители осматривали авто мужчин. Как вдруг нападающий в черном бьет патрульного, после чего слышны звуки взрывов.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, а также проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих.

Сухопутные войска подтвердили, что на видео, снятое на боди-камеры полицейского после расстрела и распространяемое в сети, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей.

Командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского, — отметили в Сухопутных войсках. Поделиться

В Нацполиции сообщили, что погибший во время ночного нападения — 20-летний Максим Зарецкий.

По данному факту было открыто уголовное производство. Причастных разыскивают.