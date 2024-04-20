Прокуратура проверяет причастность двух военных к убийству полицейского в Винницкой области

Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона проверяет причастность к убийству полицейского двух военнослужащих.

Прокуратура начала производство по убийству полицейского

Прокуратура сообщает, что 20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Гайсинского района Винницкой области работники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления остановили легковой автомобиль.

В ходе проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один работник полиции погиб, второй получил ранения.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, а также проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих.

В Нацполиции сообщили, что погибший во время ночного нападения — 20-летний Максим Зарецкий.

С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года служил в секторе реагирования патрульной полиции.

Был единственным сыном у родителей.

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На кадрах можно увидеть, что сначала правоохранители осматривали авто мужчин. Как вдруг нападающий в черном бьет патрульного, после чего слышны звуки взрывов.

Лиц, вероятно причастных к совершению преступления, уже установлены. Ориентировка разослана ко всем региональным подразделениям Национальной полиции.

В соцсетях публикуют записи камер видеонаблюдения с автозаправочных станций, на которых могут быть вероятные преступники.

На кадрах видны лицо и машина вероятных преступников. Отмечается, что они передвигались на внедорожнике Suzuki Grand Vitaro.