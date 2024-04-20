Прокуратура проверяет причастность двух военных к убийству полицейского в Винницкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Прокуратура проверяет причастность двух военных к убийству полицейского в Винницкой области

Офис Генерального прокурора
полиция
Читати українською

Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона проверяет причастность к убийству полицейского двух военнослужащих.

Прокуратура начала производство по убийству полицейского

Прокуратура сообщает, что 20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Гайсинского района Винницкой области работники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления остановили легковой автомобиль.

В ходе проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один работник полиции погиб, второй получил ранения.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, а также проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих.

В Нацполиции сообщили, что погибший во время ночного нападения — 20-летний Максим Зарецкий.

С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года служил в секторе реагирования патрульной полиции.

Был единственным сыном у родителей.

Появилось видео с бодикамеры убитого полицейского в Винницкой области

На кадрах можно увидеть, что сначала правоохранители осматривали авто мужчин. Как вдруг нападающий в черном бьет патрульного, после чего слышны звуки взрывов.

Лиц, вероятно причастных к совершению преступления, уже установлены. Ориентировка разослана ко всем региональным подразделениям Национальной полиции.

В соцсетях публикуют записи камер видеонаблюдения с автозаправочных станций, на которых могут быть вероятные преступники.

На кадрах видны лицо и машина вероятных преступников. Отмечается, что они передвигались на внедорожнике Suzuki Grand Vitaro.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Подрыв депутатом гранат в сельсовете в Закарпатье будут расследовать как теракт
Национальная полиция Украины
Полиция
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских. Объявлен план перехвата
Национальная полиция Украины
Полиция
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Убийство полицейского в Винницкой области. Появилось видео с бодикамеры правоохранителя
полиция

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?