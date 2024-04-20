Прокуратура перевіряє причетність двох військових до вбивства поліцейського на Вінниччині

Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону перевіряє причетність до вбивства поліцейського двох військовослужбовців.
Прокуратура розпочала провадження щодо вбивства поліцеського
Прокуратура повідомляє, що 20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль.
Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий отримав поранення.
На даний час проведено огляд місця події, вилучені речові докази, а також перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців.
У Нацполіції повідомили, що загиблий під час нічного нападу — 20-річний Максим Зарецький.
З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року віддано служив у секторі реагування патрульної поліції.
Був єдиним сином у батьків.
Зʼявилося відео з бодікамери вбитого поліцейського на Вінниччині
На кадрах можна побачити, що спочатку правоохоронці оглядали авто чоловіків. Як раптом нападник у чорному бʼє патрульного, після чого чути звуки вибухів.
Осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину, вже встановлено. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.
У соцмережах публікують записи з камер відеоспостереження з автозаправних станцій, на яких можуть бути ймовірні злочинці.
На кадрах видно обличчя та машину ймовірних злочинців. Зазначається, що вони пересувалися на позашляховику Suzuki Grand Vitaro.
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