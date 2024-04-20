Прокуратура перевіряє причетність двох військових до вбивства поліцейського на Вінниччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Прокуратура перевіряє причетність двох військових до вбивства поліцейського на Вінниччині

Офіс Генерального прокурора
поліція

Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону перевіряє причетність до вбивства поліцейського двох військовослужбовців.

Прокуратура розпочала провадження щодо вбивства поліцеського

Прокуратура повідомляє, що 20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль.

Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий отримав поранення.

На даний час проведено огляд місця події, вилучені речові докази, а також перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців.

У Нацполіції повідомили, що загиблий під час нічного нападу — 20-річний Максим Зарецький.

З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року віддано служив у секторі реагування патрульної поліції.

Був єдиним сином у батьків.

Зʼявилося відео з бодікамери вбитого поліцейського на Вінниччині

На кадрах можна побачити, що спочатку правоохоронці оглядали авто чоловіків. Як раптом нападник у чорному бʼє патрульного, після чого чути звуки вибухів.

Осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину, вже встановлено. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

У соцмережах публікують записи з камер відеоспостереження з автозаправних станцій, на яких можуть бути ймовірні злочинці.

На кадрах видно обличчя та машину ймовірних злочинців. Зазначається, що вони пересувалися на позашляховику Suzuki Grand Vitaro.

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