Убивство поліцейського на Вінниччині. Зʼявилося відео з бодікамери правоохоронця

У Вінницькій області 20 квітня двоє чоловіків почали стріляти у поліцейських. Один правоохоронець загинув.

Зʼявилося відео з бодікамери вбитого поліцейського на Вінниччині

На кадрах можна побачити, що спочатку правоохоронці оглядали авто чоловіків. Як раптом нападник у чорному бʼє патрульного, після чого чути звуки вибухів.

Що відомо про вбивство поліцейського на Вінниччині

Поліція Вінницької області повідомляє, що близько 2 години ночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору.

В авто були двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.

Осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину, вже встановлено. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

У соцмережах публікують записи з камер відеоспостереження з автозаправних станцій, на яких можуть бути ймовірні злочинці.

На кадрах видно обличчя та машину ймовірних злочинців. Зазначається, що вони пересувалися на позашляховику Suzuki Grand Vitaro.

Голова МВС Ігор Клименко відреагував на безпрецендентний злочин, заявивши, що виправдання йому немає і не може бути.

Неважливо хто та в якому одязі. В якому стані та з якої причини Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю закону, — написав Клименко. Поширити

Він також висловив співчуття родині та близьким загиблого поліцейського.