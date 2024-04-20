Убийство полицейского в Винницкой области. Появилось видео с бодикамеры правоохранителя

В Винницкой области 20 апреля двое мужчин начали стрелять в полицейских. Один милиционер погиб.

Появилось видео с бодикамеры убитого полицейского в Винницкой области

На кадрах можно увидеть, что сначала правоохранители осматривали авто мужчин. Как вдруг нападающий в черном бьет патрульного, после чего слышны звуки взрывов.

Что известно об убийстве полицейского в Винницкой области

Полиция Винницкой области сообщает, что около 2 часов ночи 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета.

В авто было двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция.

Лица, вероятно причастные к совершению преступления, уже установлены. Ориентировка разослана ко всем региональным подразделениям Национальной полиции.

В соцсетях публикуют записи камер видеонаблюдения с автозаправочных станций, на которых могут быть вероятные преступники.

На кадрах видны лицо и машина вероятных преступников. Отмечается, что они передвигались по внедорожнику Suzuki Grand Vitaro.

Глава МВД Игорь Клименко отреагировал на беспрецендентное преступление, заявив, что оправдания ему нет и не может быть.

Неважно кто и в какой одежде. В каком состоянии и по какой причине Оправдание этого преступления нет и не может быть. Стрельцов нужно найти и задержать. Они должны ответить по всей строгости закона, — написал Клименко. Поделиться

Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего полицейского.