Убийство полицейского в Винницкой области. Появилось видео с бодикамеры правоохранителя

В Винницкой области 20 апреля двое мужчин начали стрелять в полицейских. Один милиционер погиб.
Появилось видео с бодикамеры убитого полицейского в Винницкой области
На кадрах можно увидеть, что сначала правоохранители осматривали авто мужчин. Как вдруг нападающий в черном бьет патрульного, после чего слышны звуки взрывов.
Что известно об убийстве полицейского в Винницкой области
Полиция Винницкой области сообщает, что около 2 часов ночи 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета.
В авто было двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.
На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция.
Лица, вероятно причастные к совершению преступления, уже установлены. Ориентировка разослана ко всем региональным подразделениям Национальной полиции.
В соцсетях публикуют записи камер видеонаблюдения с автозаправочных станций, на которых могут быть вероятные преступники.
На кадрах видны лицо и машина вероятных преступников. Отмечается, что они передвигались по внедорожнику Suzuki Grand Vitaro.
Глава МВД Игорь Клименко отреагировал на беспрецендентное преступление, заявив, что оправдания ему нет и не может быть.
Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего полицейского.
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