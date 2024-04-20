Убийство полицейского в Винницкой области. Военные на видео относятся к Сухопутным войскам

Сухопутные войска ВСУ сообщили, что на видео, снятое с бодикамеры полицейского после расстрела патруля в Винницкой области в ночь на 20 апреля, присутствуют военные одной из бригад.
Сухопутные войска подтвердили, что на видео их военные
Сухопутные войска подтвердили, что на видео, снятое на боди-камеры полицейского после расстрела и распространяемое в сети, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей.
Что известно об убийстве полицейского в Винницкой области
20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Гайсинского района Винницкой области работники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления остановили легковой автомобиль.
В ходе проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один работник полиции погиб, второй получил ранения.
На кадрах из бодикамеры полицейского можно увидеть, что сначала правоохранители осматривали авто мужчин. Как вдруг нападающий в черном бьет патрульного, после чего слышны звуки взрывов.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, а также проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих.
В Нацполиции сообщили, что погибший во время ночного нападения — 20-летний Максим Зарецкий.
По данному факту было открыто уголовное производство. Причастных разыскивают.
При этом в сети заявили, что якобы к нападению причастны военнослужащие 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Прессслужба бригады опровергла данную информацию. Силы обороны юга Украины сообщили, что подозреваемые уже больше года не являются военными 28 ОМБр.
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