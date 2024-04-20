Убийство полицейского в Винницкой области. Военные на видео относятся к Сухопутным войскам

Сухопутные войска ВСУ сообщили, что на видео, снятое с бодикамеры полицейского после расстрела патруля в Винницкой области в ночь на 20 апреля, присутствуют военные одной из бригад.

Сухопутные войска подтвердили, что на видео их военные

Сухопутные войска подтвердили, что на видео, снятое на боди-камеры полицейского после расстрела и распространяемое в сети, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей.

Командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского, —говорится в сообщении. Поделиться

Склоняем головы в трауре вместе с работниками Национальной полиции Украины, которые с нами выполняют задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Это невосполнимая потеря, виновные в этом преступлении должны понести строжайшее наказание, — отметили в Сухопутных войсках ВСУ. Поделиться

Что известно об убийстве полицейского в Винницкой области

20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Гайсинского района Винницкой области работники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления остановили легковой автомобиль.

В ходе проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один работник полиции погиб, второй получил ранения.

На кадрах из бодикамеры полицейского можно увидеть, что сначала правоохранители осматривали авто мужчин. Как вдруг нападающий в черном бьет патрульного, после чего слышны звуки взрывов.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, а также проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих.

В Нацполиции сообщили, что погибший во время ночного нападения — 20-летний Максим Зарецкий.

По данному факту было открыто уголовное производство. Причастных разыскивают.