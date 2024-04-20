Убивство поліцейського на Вінниччині. Військові на відео належать до Сухопутних військ

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що на відео, яке зняте з бодікамери поліцейського після розстрілу патруля на Вінниччині у ніч на 20 квітня, присутні військові однієї з бригад.
Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові
Сухопутні війська підтвердили, що на відео, яке, зняте на боді-камери поліцейського після розстрілу та яке поширюють у мережі, присутні військовослужбовці однієї із військових частин.
Що відомо про вбивство поліцейського на Вінниччині
20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль.
Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий отримав поранення.
На кадрах з бодікамери поліціянта можна побачити, що спочатку правоохоронці оглядали авто чоловіків. Як раптом нападник у чорному бʼє патрульного, після чого чути звуки вибухів.
На даний час проведено огляд місця події, вилучені речові докази, а також перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців.
У Нацполіції повідомили, що загиблий під час нічного нападу — 20-річний Максим Зарецький.
За даним фактом було відкрите кримінальне провадження. Причетних розшукують.
При цьому у мережі заявили, що нібито до нападу причетні військовослужбовці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Пресслужба бригади спростувала цю інформацію. Сили оборони півдня України повідомили, що підозрювані вже понад рік не є військовими 28 ОМБр.
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