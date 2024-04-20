Убивство поліцейського на Вінниччині. Військові на відео належать до Сухопутних військ

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що на відео, яке зняте з бодікамери поліцейського після розстрілу патруля на Вінниччині у ніч на 20 квітня, присутні військові однієї з бригад.

Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

Сухопутні війська підтвердили, що на відео, яке, зняте на боді-камери поліцейського після розстрілу та яке поширюють у мережі, присутні військовослужбовці однієї із військових частин.

Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського, — йдеться у повідомленні. Поширити

Схиляємо голови в жалобі разом з працівниками Національної поліції України, які з нами виконують завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності Україну. Це непоправна втрата, винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання, — зазначили в Сухопутних військах ЗСУ. Поширити

Що відомо про вбивство поліцейського на Вінниччині

20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль.

Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий отримав поранення.

На кадрах з бодікамери поліціянта можна побачити, що спочатку правоохоронці оглядали авто чоловіків. Як раптом нападник у чорному бʼє патрульного, після чого чути звуки вибухів.

На даний час проведено огляд місця події, вилучені речові докази, а також перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців.

У Нацполіції повідомили, що загиблий під час нічного нападу — 20-річний Максим Зарецький.

За даним фактом було відкрите кримінальне провадження. Причетних розшукують.