Убивство поліцейського на Вінниччині. Військові на відео належать до Сухопутних військ
Категорія
Україна
Дата публікації

Убивство поліцейського на Вінниччині. Військові на відео належать до Сухопутних військ

Сухопутні війська ЗС України
поліція

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що на відео, яке зняте з бодікамери поліцейського після розстрілу патруля на Вінниччині у ніч на 20 квітня, присутні військові однієї з бригад.

Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

Сухопутні війська підтвердили, що на відео, яке, зняте на боді-камери поліцейського після розстрілу та яке поширюють у мережі, присутні військовослужбовці однієї із військових частин.

Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського, — йдеться у повідомленні.

Схиляємо голови в жалобі разом з працівниками Національної поліції України, які з нами виконують завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності Україну. Це непоправна втрата, винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання, — зазначили в Сухопутних військах ЗСУ.

Що відомо про вбивство поліцейського на Вінниччині

20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль.

Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий отримав поранення.

На кадрах з бодікамери поліціянта можна побачити, що спочатку правоохоронці оглядали авто чоловіків. Як раптом нападник у чорному бʼє патрульного, після чого чути звуки вибухів.

На даний час проведено огляд місця події, вилучені речові докази, а також перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців.

У Нацполіції повідомили, що загиблий під час нічного нападу — 20-річний Максим Зарецький.

За даним фактом було відкрите кримінальне провадження. Причетних розшукують.

При цьому у мережі заявили, що нібито до нападу причетні військовослужбовці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Пресслужба бригади спростувала цю інформацію. Сили оборони півдня України повідомили, що підозрювані вже понад рік не є військовими 28 ОМБр.

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