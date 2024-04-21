Убивство поліцейського на Вінниччині. Знайдено авто підозрюваних та боєприпаси

Правоохоронці у Вінницькій області знайшли автомобіль підозрюваних у нападі на двох поліцейських поблизу села Яланець. Також поруч знайшли боєприпаси.

Що відомо про пошуки підозрюваних у вбивстві

Як розповів керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Олексій Рихлюк, на тому місці виявили певні боєприпаси, які належать до військового майна.

Наразі на території Вінниччини та суміжних областей проводиться ряд слідчих пошукових дій для встановлення місця перебування підозрюваних.

Авто підозрюваних (фото — соцмережі)

За його словами, двом підозрюваним загрожує від 9 до 15 років тюрми або ж довічне увʼязнення за статтею 348 КК (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Що відомо про вбивство поліцейського на Вінниччині

20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль.

Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий отримав поранення.

На кадрах з бодікамери поліціянта можна побачити, що спочатку правоохоронці оглядали авто чоловіків. Як раптом нападник у чорному бʼє патрульного, після чого чути звуки вибухів.

На даний час проведено огляд місця події, вилучені речові докази, а також перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців.

Сухопутні війська підтвердили, що на відео, яке, зняте на боді-камери поліцейського після розстрілу та яке поширюють у мережі, присутні військовослужбовці однієї із військових частин.

Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського, — зазначили в Сухопутних військах. Поширити

У Нацполіції повідомили, що загиблий під час нічного нападу — 20-річний Максим Зарецький.

За даним фактом було відкрите кримінальне провадження. Причетних розшукують.