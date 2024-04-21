Убивство поліцейського на Вінниччині. Знайдено авто підозрюваних та боєприпаси
Категорія
Україна
Дата публікації

Убивство поліцейського на Вінниччині. Знайдено авто підозрюваних та боєприпаси

поліція
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Правоохоронці у Вінницькій області знайшли автомобіль підозрюваних у нападі на двох поліцейських поблизу села Яланець. Також поруч знайшли боєприпаси.

Що відомо про пошуки підозрюваних у вбивстві

Як розповів керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Олексій Рихлюк, на тому місці виявили певні боєприпаси, які належать до військового майна.

Наразі на території Вінниччини та суміжних областей проводиться ряд слідчих пошукових дій для встановлення місця перебування підозрюваних.

Авто підозрюваних (фото — соцмережі)

За його словами, двом підозрюваним загрожує від 9 до 15 років тюрми або ж довічне увʼязнення за статтею 348 КК (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Що відомо про вбивство поліцейського на Вінниччині

20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль.

Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий отримав поранення.

На кадрах з бодікамери поліціянта можна побачити, що спочатку правоохоронці оглядали авто чоловіків. Як раптом нападник у чорному бʼє патрульного, після чого чути звуки вибухів.

На даний час проведено огляд місця події, вилучені речові докази, а також перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців.

Сухопутні війська підтвердили, що на відео, яке, зняте на боді-камери поліцейського після розстрілу та яке поширюють у мережі, присутні військовослужбовці однієї із військових частин.

Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського, — зазначили в Сухопутних військах.

У Нацполіції повідомили, що загиблий під час нічного нападу — 20-річний Максим Зарецький.

За даним фактом було відкрите кримінальне провадження. Причетних розшукують.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
На Вінниччині невідомі розстріляли поліцейських. Оголошено план перехоплення
Національна поліція України
Поліція
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Прокуратура перевіряє причетність двох військових до вбивства поліцейського на Вінниччині
Офіс Генерального прокурора
поліція
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Убивство поліцейського на Вінниччині. Військові на відео належать до Сухопутних військ
Сухопутні війська ЗС України
поліція

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?