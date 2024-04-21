Затримано підозрюваних у вбивстві поліцейського на Вінниччині

Поліція затримала підозрюваних у вбивстві поліцейського у Вінницькій області, яке сталося 20 квітня. Підозрюваним загрожує довічне покарання.

Що відомо про затримання підозрюваних у вбивстві поліцейського

Підозрювані переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.

Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників, — зазначає поліція. Поширити

За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України — Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.

Вбивство поліцейського на Вінниччині

20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль.

Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий отримав поранення.

На кадрах з бодікамери поліціянта можна побачити, що спочатку правоохоронці оглядали авто чоловіків. Як раптом нападник у чорному бʼє патрульного, після чого чути звуки вибухів.

Сухопутні війська підтвердили, що на відео, яке, зняте на боді-камери поліцейського після розстрілу та яке поширюють у мережі, присутні військовослужбовці однієї із військових частин.

Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського, — зазначили в Сухопутних військах. Поширити