Затримано підозрюваних у вбивстві поліцейського на Вінниччині

Поліція затримала підозрюваних у вбивстві поліцейського у Вінницькій області, яке сталося 20 квітня. Підозрюваним загрожує довічне покарання.
Що відомо про затримання підозрюваних у вбивстві поліцейського
Підозрювані переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.
За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України — Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.
Вбивство поліцейського на Вінниччині
20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль.
Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий отримав поранення.
На кадрах з бодікамери поліціянта можна побачити, що спочатку правоохоронці оглядали авто чоловіків. Як раптом нападник у чорному бʼє патрульного, після чого чути звуки вибухів.
Сухопутні війська підтвердили, що на відео, яке, зняте на боді-камери поліцейського після розстрілу та яке поширюють у мережі, присутні військовослужбовці однієї із військових частин.
У Нацполіції повідомили, що загиблий під час нічного нападу — 20-річний Максим Зарецький.
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