Россиянина подозревают в убийстве украинцев в Германии
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россиянина подозревают в убийстве украинцев в Германии

полиция Германии
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Источник:  online.ua

В немецком городе Мурнау, перед торговым центром, произошел смертельный инцидент, в результате которого погибли два гражданина Украины. Об этом сообщает полиция Баварии.

Россиянин мог убить украинцев в Германии

Полицейские получили сообщение о двух мужчинах с тяжелыми ранениями в Мурнале 27 апреля около 17:20.

К моменту приезда медиков один человек уже умер. Второй, у которого тоже были тяжелые ранения, вскоре умер в больнице.

Впоследствии удалось выяснить, что речь идет о 23-летнем и 36-летнем гражданах Украины, проживавших в соседнем районе Гармиш-Партенкирхен.

Благодаря оперативным следственным действиям вблизи места убийства задержали 57-летнего подозреваемого — гражданина России, мужчину обнаружили у него дома.

Уголовная полиция под руководством прокуратуры Мюнхена расследует произошедшее как двойное убийство. Прокуратура просит суд избрать мерой пресечения арест, вопрос будет рассмотрен уже 28 апреля, — сказано в сообщении.

Немецкая полиция делает все возможное, чтобы установить общие обстоятельства происшествия и возможные мотивы. Также ведется активный поиск свидетелей, которые могут сообщить любую полезную информацию.

В Германии и раньше убивали граждан Украины

Следует обратить внимание на то, что это не первый случай, когда на территории ФРГ гибнут украинцы, бежавшие за границу от российской войны.

Так, в феврале в Германии стало известно о гибели 17-летнего баскетболиста из Украины Владимира Ермакова после нападения молодых людей.

Кроме того, впоследствии в больнице скончался другой пострадавший в результате этого же нападения — 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко.

7 марта на дамбе реки Рейн близ Гоккенгайма обнаружили тело 27-летней женщины. Правоохранители поначалу не могли установить личность погибшей.

Впрочем, со временем, когда знакомые начали искать пропавших гражданок Украины, удалось выяснить, что погибшая — украинка Маргарита Разаз.

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