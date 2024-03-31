NYT назвал убийство пилота Кузьминова "месседжем" для врагов России

Убийство Кузьминова стало сообщением врагам Кремля

Убийство в Испании российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова, доставившего в Украину вертолет, вызвало опасение, что Кремль снова нацелился на своих врагов,

Об этом пишет The New York Times.

Люди, убившие Кузьминова, хотели передать сообщение. Это было очевидно для следователей в Испании еще до того, как они узнали, кем он был. Убийцы не только выстрелили в него шесть раз в гараже на юге Испании, они наехали на его тело своим автомобилем. По мнению следствия, они оставили важную подсказку, чтобы определить свое лицо: гильзы от 9-миллиметровых патронов Макарова, стандартных боеприпасов бывшего коммунистического блока.

Убийство Кузьминова в испанском городке Вильяхойоса в прошлом месяце вызвало опасение, что европейские шпионские сети России продолжают действовать и нацелены на врагов Кремля.

Как отметили высокопоставленные полицейские чиновники, убийство имеет признаки подобных нападений, связанных с Кремлем, в частности убийство бывшего командира чеченских повстанцев в Берлине в 2019 году и отравление бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипача в 2019 году. Поделиться

Испанские власти публично не подтвердили, что убитым был Кузьминов. Но среди сообщества российских и украинских эмигрантов, проживающих в Вильяхойосе, не было вопроса, кто стоит за смертью.

В прошлом российские официальные лица изо всех сил пытались скрыть связь Кремля с разными убийствами в Европе, часто несмотря на явные доказательства причастности России. Но дело Кузьминова другое, ведь высокопоставленные российские чиновники говорили о его смерти с едва скрываемой радостью, отмечает издание.

В то же время, в отличие от большой огласки, сопровождавшей бегство Кузьминова из России, украинские власти по большей части молчали об убийстве. Высокопоставленные чиновники переживают, что это может отказать других следовать его примеру.

Россия будет интенсивно распространять пропаганду, они уже это делают, что всех предателей найдут, — сказал один из украинских чиновников. — Это скрытое сообщение другим гражданам России, особенно военнослужащим, что мы вас найдем, если вы предаете нас.

Дело Кузьминова: что известно

В прошлом году российский лётчик перегнал военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ с экипажем в Украину. Он дал интервью, в котором рассказал, что не хочет участвовать в войне против Украины.

В феврале 2024 года российские и иностранные СМИ сообщили, что тело Кузьминова было обнаружено в Испании, его застрелили и переехали на автомобиле.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили факт смерти Кузьминова. При этом секретарь СНБО сказал, что пилоту предлагали остаться в Украине.