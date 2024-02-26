Убитый пилот Кузьминов пользовался планом защиты в Испании

Российский пилот Максим Кузьминов, который в августе 2023 года похитил для ГУР российский вертолет Ми-8 АМТШ, жил в Испании по плану защиты и якобы под украинским паспортом.

Появились новые детали по пилоту Кузьминова

Как рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью испанской газете El Mund, что, несмотря на то, что пилот пользовался планом защиты, был вынужден избегать контактов, изменить свою жизнь, его все равно убили. Для этого Испания должна провести глубокое расследование.

Российская мафия очень хорошо закрепилась в Испании, – сказал Подоляк. Поделиться

По его словам, расследование Испании должно продемонстрировать, кто должен заплатить за преступление России на испанской земле.

Другая испанская газета El Periódico заявила, что Максим Кузьминов жил в Испании якобы под украинским паспортом. Документ нашли при пилоте, там было его фото, но имя и возраст изменены на 33-летнего Игоря Шевченко.

Фото — elperiodico.com

Что известно об обстоятельствах смерти Максима Кузьминова

19 февраля стало известно, что Российского пилота Максима Кузьминова, летом 2023 года перегнавшего вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины, нашли мертвым в Испании.

В Главном управлении разведки отметили журналистам, что Кузьминова действительно нашли застреленным на территории Испании.

Он решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил бывшую к себе и нашли застреленным, — подчеркнул сотрудник ГУР. Поделиться

Отмечается, что неподалеку была найдена сгоревшая машина, на которой предположительно бежали ликвидаторы.

28-летний Максим Кузьминов был командиром вертолета Ми-8. Служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ – в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации на аэродроме Черниговка в Приморском крае.

Пилот вертолета Максим Кузьминов пошел на сотрудничество с ГУР и во время рейса между двумя российскими авиабазами сменил курс и приземлился в Харьковской области.

Сам пилот получил ранение в ногу еще во время полета над границей. Его оперативно эвакуировали в Киев. Семью Кузьминова вывезли в Украину еще до начала финальной стадии операции.

Вертолет Ми-8 остался невредимым, как и груз на борту. Он перевозил детали для российских истребителей Су-27 и Су-30, а также секретную документацию. Впоследствии вертолет передали украинским защитникам.