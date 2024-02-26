Убитий пілот Кузьмінов користувався планом захисту в Іспанії

Російський пілот Максим Кузьмінов, який у серпні 2023 року викрав для ГУР російський гелікоптер Мі-8 АМТШ, жив в Іспанії за планом захисту і нібито під українським паспортом.
Зʼявилися нові деталі щодо пілота Кузьмінова
Як розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю іспанській газеті El Mund, що попри те, що пілот користувався планом захисту, був змушений уникати контактів, змінити своє життя, його все одно вбили. І тому Іспанія має провести глибоке розслідування.
За його словами, розслідування Іспанії має продемонструвати, хто повинен заплатити за злочин росії на іспанській землі.
Інша іспанська газета El Periódico заявила, що Максим Кузьмінов жив в Іспанії нібито під українським паспортом. Документ знайшли при пілоті, там було його фото, але імʼя та вік змінені на 33-річного Ігоря Шевченка.
Що відомо про обставини смерті Максима Кузьмінова
19 лютого стало відомо, що Російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, знайшли мертвим в Іспанії.
У Головному управлінні розвідки зазначили журналістам виданя, що Кузьмінова дійсно знайшли застреленим на території Іспанії.
Зазначається, що неподалік було знайдено згорілу машину, на якій імовірно тікали ліквідатори.
28-річний Максим Кузьмінов був командиром гелікоптера Мі-8. Служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ — в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації на аєродромі Чернігівка у Приморському краї.
Пілот гелікоптера Максим Кузьмінов пішов на співпрацю з ГУР та під час рейсу між двома російськими авіабазами змінив курс та приземлився в Харківській області.
Сам пілот отримав поранення в ногу ще під час польоту над кордоном. Його оперативно евакуювали в Київ. Родину Кузьмінова вивезли в Україну ще до початку фінальної стадії операції.
Гвинтокрил Мі-8 лишився неушкодженим, як і вантаж на борту. Він перевозив деталі для російських винищувачів Су-27 та Су-30 СМ, а також секретну документацію. Згодом гелікоптер передали українським захисникам.
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