Убитий пілот Кузьмінов користувався планом захисту в Іспанії

Російський пілот Максим Кузьмінов, який у серпні 2023 року викрав для ГУР російський гелікоптер Мі-8 АМТШ, жив в Іспанії за планом захисту і нібито під українським паспортом.

Зʼявилися нові деталі щодо пілота Кузьмінова

Як розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю іспанській газеті El Mund, що попри те, що пілот користувався планом захисту, був змушений уникати контактів, змінити своє життя, його все одно вбили. І тому Іспанія має провести глибоке розслідування.

Російська мафія дуже добре закріпилася в Іспанії, — сказав Подоляк. Поширити

За його словами, розслідування Іспанії має продемонструвати, хто повинен заплатити за злочин росії на іспанській землі.

Інша іспанська газета El Periódico заявила, що Максим Кузьмінов жив в Іспанії нібито під українським паспортом. Документ знайшли при пілоті, там було його фото, але імʼя та вік змінені на 33-річного Ігоря Шевченка.

Фото — elperiodico.com

Що відомо про обставини смерті Максима Кузьмінова

19 лютого стало відомо, що Російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, знайшли мертвим в Іспанії.

У Головному управлінні розвідки зазначили журналістам виданя, що Кузьмінова дійсно знайшли застреленим на території Іспанії.

Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим, — підкреслив співробітник ГУР. Поширити

Зазначається, що неподалік було знайдено згорілу машину, на якій імовірно тікали ліквідатори.

28-річний Максим Кузьмінов був командиром гелікоптера Мі-8. Служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ — в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації на аєродромі Чернігівка у Приморському краї.

Пілот гелікоптера Максим Кузьмінов пішов на співпрацю з ГУР та під час рейсу між двома російськими авіабазами змінив курс та приземлився в Харківській області.

Сам пілот отримав поранення в ногу ще під час польоту над кордоном. Його оперативно евакуювали в Київ. Родину Кузьмінова вивезли в Україну ще до початку фінальної стадії операції.

Гвинтокрил Мі-8 лишився неушкодженим, як і вантаж на борту. Він перевозив деталі для російських винищувачів Су-27 та Су-30 СМ, а також секретну документацію. Згодом гелікоптер передали українським захисникам.