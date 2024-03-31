NYT назвав вбивство пілота Кузьмінова "меседжем" для ворогів Росії

Вбивці Кузьмінова навмисне залишили підказки, що свідчать про їх зв'язки з Кремлем.

Вбивство Кузьмінова стало повідомленням ворогам Кремля

Вбивство в Іспанії російського пілота-перебіжчика Максима Кузьмінова, який доставив в Україну гелікоптер, викликало побоювання, що Кремль знову націлився на своїх ворогів,

Про це пише The New York Times.

Люди, які вбили Кузьмінова, хотіли передати повідомлення. Це було очевидно для слідчих в Іспанії ще до того, як вони дізналися, ким він був. Вбивці не тільки вистрілили в нього шість разів у гаражі на півдні Іспанії, вони наїхали на його тіло своїм автомобілем. На думку слідства, вони також залишили важливу підказку, щоб визначити свою особу: гільзи від 9-міліметрових патронів Макарова, стандартних боєприпасів колишнього комуністичного блоку.

Вбивство Кузьмінова в іспанському містечку Вільяхойоса минулого місяця викликало побоювання, що європейські шпигунські мережі Росії продовжують діяти та націлені на ворогів Кремля.

Як зазначили високопоставлені поліцейські чиновники, вбивство має ознаки подібних нападів, пов’язаних із Кремлем, зокрема вбивство колишнього командира чеченських повстанців у Берліні в 2019 році та отруєння колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля в 2019 році в Англії, у 2018 році. Поширити

Іспанська влада публічно не підтвердила, що вбитим був Кузьмінов. Але серед спільноти російських і українських емігрантів, які проживають у Вільяхойосі, не було питання, хто стоїть за смертю.

У минулому російські офіційні особи щосили намагалися приховати зв’язок Кремля з різними вбивствами в Європі, часто незважаючи на явні докази причетності Росії. Але справа Кузьмінова інша, адже високопоставлені російські чиновники говорили про його смерть із ледь прихованою радістю, зазначає видання.

Водночас на відміну від великого розголосу, який супроводжував втечу Кузьмінова з Росії, українська влада здебільшого мовчала про вбивство. Високопоставлені чиновники хвилюються, що це може відмовити інших наслідувати його приклад.

Росія буде інтенсивно поширювати пропаганду — вони вже це роблять — що всіх зрадників знайдуть, — сказав один з українських чиновників. — Це приховане повідомлення іншим громадянам Росії, особливо військовослужбовцям, що ми вас знайдемо, якщо ви нас зрадите.

Справа Кузьмінова: що відомо

Минулого року російський льотчик перегнав військово-транспортний вертоліт Мі-8АМТШ з екіпажем в Україну. Він дав інтерв'ю, в якому розповів, що не хоче брати участь у війні проти України.

У лютому 2024 року російські та іноземні ЗМІ повідомили, що тіло Кузьмінова було знайдено в Іспанії, його застрелили і переїхали автомобілем.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили факт смерті Кузьмінова. При цьому секретар РНБО сказав, що пілоту пропонували залишитися в Україні.