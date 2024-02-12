Убийство 17-летнего украинского баскетболиста Ермакова в Германии. Что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Убийство 17-летнего украинского баскетболиста Ермакова в Германии. Что известно

Баскетболист
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Источник:  online.ua

В немецком Дюссельдорфе убит 17-летний баскетболист Владимир Ермаков. На него и его друга Артема Козаченко напали с ножами.

Что известно об убийстве украинского баскетболиста Ермакова

Владимир и Артем выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. В преддверии матча на баскетболистов напали.

Напали с ножами на улице просто за то, что они украинцы! – написали в Федерации.

В штаб-квартире полиции Эссена установили группу подозреваемых, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Есть двое подозреваемых, 14 и 15 лет, из городов Гельзенкирхен и Герне. Сначала их арестовали, но позже 14-летнего немца с греческими корнями освободили из-под стражи, поскольку подозрение против него не было подтверждено, пишет издание t-online .

В то же время, 15-летний немец с турецкими корнями был взят под стражу по серьезному подозрению в непреднамеренном убийстве, которое полиция и прокуратура в Эссене объявили в понедельник. Он уже известен полиции как преступник "со стажем".

По данным полиции, с Ермаковым и Козаченко были 14-летний сириец из Гельзенкирхена и 13-летняя немка с ливанскими корнями из Оберхаузена. Эти два подростка также получили серьезные ранения.

Несмотря на то, что, как заявил представитель полиции Эссена 12 февраля, "предпосылки произошедшего до сих пор непонятны" и "о мотивах ничего не известно", полиция не считает, что это было политически мотивированное нападение.

Расследование продолжается.

В дело также вмешалось и Министерство иностранных дел Украины, которое приняло расследование инцидента на особый контроль.

Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности. По имеющейся информации, полиция уже задержала нападающего. Продолжаются следственные действия. Консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца. Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние нашего гражданина стабильное, угроз его жизни нет, – написал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Олег Николенко

Олег Николенко

спикер МИД Украины

Что известно об украинском баскетболисте Ермакове

Баскетболист Владимир Ермаков играл в детских командах "Тейваз" и "5T.EAM-ДЮСШ-12", был в составе юношеской сборной Украины (U-16), выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

В июле 2023 года из-за войны войны Ермаков с семьей перебрался в Германию.

Фото — facebook.com/KyivBasketballFederation

Также Владимир выступал за юношескую сборную Украины. Вместе с командой U16 он принимал участие в чемпионате Европы-2022 в Болгарии. В июле 2023 года из-за войны войны Ермаков с семьей перебрался в Германию.

Там он начал выступать в местной молодежной бундеслиге (NBBL) за команду "ART Giants" из Дюссельдорфа. Смертельный инцидент произошел как раз в преддверии очередного матча команды в NBBL.

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