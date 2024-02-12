Вбивство 17-річного українського баскетболіста Єрмакова у Німеччині. Що відомо

У німецькому Дюссельдорфі вбили 17-річного баскетболіста Володимира Єрмакова. На нього та його друга Артема Козаченка напали з ножами.

Що відомо про вбивство українського баскетболіста Єрмакова

Володимир і Артем виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфу. Напередодні матчу на баскетболістів напали.

Напали з ножами на вулиці просто за те, що вони — українці! — написали у Федерації. Поширити

У штаб-квартирі поліції Ессена встановили групу підозрюваних, що можуть бути причетні до скоєння злочину.

Є двоє підозрюваних, 14 і 15 років, з міст Гельзенкірхен і Герне. Спочатку їх заарештували, але пізніше 14-річного німця з грецьким корінням звільнили з-під варти, оскільки підозра проти нього не була підтверджена, — пише видання t-online. Поширити

Водночас, 15-річного німця з турецьким корінням було взято під варту за серйозною підозрою в ненавмисному вбивстві, яку поліція та прокуратура в Ессені оголосили в понеділок. Він вже відомий поліції як злочинець "зі стажем".

За даними поліції, з Єрмаковим і Козаченком були 14-річний сирієць з Гельзенкірхена і 13-річна німкеня з ліванським корінням з Оберхаузена. Ці двоє підлітків також отримали серйозні поранення.

Попри те, що, як заявив речник поліції Ессена 12 лютого, "передумови того, що сталося, досі незрозумілі" та "про мотиви нічого не відомо", поліція не вважає, що це був політично мотивований напад.

Розслідування наразі триває.

У справу також втрутилось і Міністерство закордонних справ України, яке взяло розслідування інциденту на особливий контроль.

Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності. За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії. Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає,– написав речник МЗС України Олег Ніколенко. Олег Ніколенко речник МЗС України

Що відомо про українського баскетболіста Єрмакова

Баскетболіст Володимир Єрмаков грав у дитячих командах «Тейваз» і «5T.E.A.M.-ДЮСШ-12», був у складі юнацької збірної України (U-16), виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.

У липні 2023 року через війну Єрмаков із сім'єю перебрався у Німеччину.

Фото — facebook.com/KyivBasketballFederation

Також Володимир виступав за юнацьку збірну України. Разом з командою U16 він брав участь на чемпіонаті Європи-2022 у Болгарії. У липні 2023 року через війну Єрмаков із сім'єю перебрався у Німеччину.

Там він почав виступати у місцевій молодіжній Бундеслізі (NBBL) за команду "ART Giants" з Дюссельдорфа. Смертельний інцидент стався як раз напередодні чергового матчу команди у NBBL.