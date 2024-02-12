Вбивство 17-річного українського баскетболіста Єрмакова у Німеччині. Що відомо

У німецькому Дюссельдорфі вбили 17-річного баскетболіста Володимира Єрмакова. На нього та його друга Артема Козаченка напали з ножами.
Що відомо про вбивство українського баскетболіста Єрмакова
Володимир і Артем виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфу. Напередодні матчу на баскетболістів напали.
У штаб-квартирі поліції Ессена встановили групу підозрюваних, що можуть бути причетні до скоєння злочину.
Водночас, 15-річного німця з турецьким корінням було взято під варту за серйозною підозрою в ненавмисному вбивстві, яку поліція та прокуратура в Ессені оголосили в понеділок. Він вже відомий поліції як злочинець "зі стажем".
За даними поліції, з Єрмаковим і Козаченком були 14-річний сирієць з Гельзенкірхена і 13-річна німкеня з ліванським корінням з Оберхаузена. Ці двоє підлітків також отримали серйозні поранення.
Попри те, що, як заявив речник поліції Ессена 12 лютого, "передумови того, що сталося, досі незрозумілі" та "про мотиви нічого не відомо", поліція не вважає, що це був політично мотивований напад.
Розслідування наразі триває.
У справу також втрутилось і Міністерство закордонних справ України, яке взяло розслідування інциденту на особливий контроль.
Що відомо про українського баскетболіста Єрмакова
Баскетболіст Володимир Єрмаков грав у дитячих командах «Тейваз» і «5T.E.A.M.-ДЮСШ-12», був у складі юнацької збірної України (U-16), виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.
У липні 2023 року через війну Єрмаков із сім'єю перебрався у Німеччину.
Також Володимир виступав за юнацьку збірну України. Разом з командою U16 він брав участь на чемпіонаті Європи-2022 у Болгарії. У липні 2023 року через війну Єрмаков із сім'єю перебрався у Німеччину.
Там він почав виступати у місцевій молодіжній Бундеслізі (NBBL) за команду "ART Giants" з Дюссельдорфа. Смертельний інцидент стався як раз напередодні чергового матчу команди у NBBL.
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