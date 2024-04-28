Росіянина підозрюють у вбивстві українців у Німеччині
Категорія
Події
Дата публікації

Росіянина підозрюють у вбивстві українців у Німеччині

німецька поліція
Джерело:  online.ua

У німецькому місті Мурнау, перед торговим центром, стався смертельний інцидент, внаслідок якого загинули двоє громадян України. Про це повідомляє поліція Баварії.

Росіянин міг вбити українців у Німеччині

Поліціянти отримали повідомлення про двох чоловіків з тяжкими пораненнями у Мурналу 27 квітня, близько 17:20.

На час приїзду медиків один чоловік вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.

Згодом вдалося з’ясувати, що йдеться про 23-річного і 36-річного громадян України, які проживали у сусідньому районі Гарміш-Партенкірхен.

Завдяки оперативним слідчим діям поблизу місця вбивства затримали 57-річного підозрюваного — громадянина Росії, чоловіка виявили у нього вдома.

Кримінальна поліція під керівництвом прокуратури Мюнхена розслідує подію як подвійне вбивство. Прокуратура просить суд обрати запобіжним заходом арешт, питання розглянуть вже 28 квітня, — йдеться в повідомленні.

Наразі німецька поліція робить усе можливе, щоб встановити загальні обставини події та можливі мотиви. Також триває активний пошук свідків, які можуть повідомити будь-яку корисну інформацію.

У Німеччині й раніше вбивали громадян України

Варто звернути увагу на те, що це не перший випадок, коли на території ФРН гинуть українці, які тікали за кордон від російської війни.

Так, у лютому в Німеччині стало відомо про загибель 17-річного баскетболіста з України Володимира Єрмакова після нападу компанії молодих людей.

Окрім того, згодом у лікарні помер інший постраждалий у результаті цього ж нападу — 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко.

7 березня на греблі річки Рейн поблизу Гоккенгайма виявили тіло 27-річної жінки. Правоохоронці спочатку не могли встановити особу загиблої.

Втім, згодом, коли знайомі почали шукати зниклих громадянок України, вдалося з'ясувати, що загибла — українка Маргарита Разаз.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вбивство 17-річного українського баскетболіста Єрмакова у Німеччині. Що відомо
Єрмаков
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЦПД спростували фейкове "вбивство" неіснуючого журналіста Мохаммеда Аль-Алаві
Центр протидії дезінформації
фейк
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
NYT назвав вбивство пілота Кузьмінова "меседжем" для ворогів Росії
Кузьмінов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?