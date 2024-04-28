У німецькому місті Мурнау, перед торговим центром, стався смертельний інцидент, внаслідок якого загинули двоє громадян України. Про це повідомляє поліція Баварії.
Росіянин міг вбити українців у Німеччині
Поліціянти отримали повідомлення про двох чоловіків з тяжкими пораненнями у Мурналу 27 квітня, близько 17:20.
На час приїзду медиків один чоловік вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.
Згодом вдалося з’ясувати, що йдеться про 23-річного і 36-річного громадян України, які проживали у сусідньому районі Гарміш-Партенкірхен.
Завдяки оперативним слідчим діям поблизу місця вбивства затримали 57-річного підозрюваного — громадянина Росії, чоловіка виявили у нього вдома.
Наразі німецька поліція робить усе можливе, щоб встановити загальні обставини події та можливі мотиви. Також триває активний пошук свідків, які можуть повідомити будь-яку корисну інформацію.
У Німеччині й раніше вбивали громадян України
Варто звернути увагу на те, що це не перший випадок, коли на території ФРН гинуть українці, які тікали за кордон від російської війни.
Так, у лютому в Німеччині стало відомо про загибель 17-річного баскетболіста з України Володимира Єрмакова після нападу компанії молодих людей.
Окрім того, згодом у лікарні помер інший постраждалий у результаті цього ж нападу — 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко.
7 березня на греблі річки Рейн поблизу Гоккенгайма виявили тіло 27-річної жінки. Правоохоронці спочатку не могли встановити особу загиблої.
Втім, згодом, коли знайомі почали шукати зниклих громадянок України, вдалося з'ясувати, що загибла — українка Маргарита Разаз.
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