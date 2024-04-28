У німецькому місті Мурнау, перед торговим центром, стався смертельний інцидент, внаслідок якого загинули двоє громадян України. Про це повідомляє поліція Баварії.

Росіянин міг вбити українців у Німеччині

Поліціянти отримали повідомлення про двох чоловіків з тяжкими пораненнями у Мурналу 27 квітня, близько 17:20.

На час приїзду медиків один чоловік вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.

Згодом вдалося з’ясувати, що йдеться про 23-річного і 36-річного громадян України, які проживали у сусідньому районі Гарміш-Партенкірхен.

Завдяки оперативним слідчим діям поблизу місця вбивства затримали 57-річного підозрюваного — громадянина Росії, чоловіка виявили у нього вдома.

Кримінальна поліція під керівництвом прокуратури Мюнхена розслідує подію як подвійне вбивство. Прокуратура просить суд обрати запобіжним заходом арешт, питання розглянуть вже 28 квітня, — йдеться в повідомленні. Поширити

Наразі німецька поліція робить усе можливе, щоб встановити загальні обставини події та можливі мотиви. Також триває активний пошук свідків, які можуть повідомити будь-яку корисну інформацію.

У Німеччині й раніше вбивали громадян України

Варто звернути увагу на те, що це не перший випадок, коли на території ФРН гинуть українці, які тікали за кордон від російської війни.

Так, у лютому в Німеччині стало відомо про загибель 17-річного баскетболіста з України Володимира Єрмакова після нападу компанії молодих людей.

Окрім того, згодом у лікарні помер інший постраждалий у результаті цього ж нападу — 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко.

7 березня на греблі річки Рейн поблизу Гоккенгайма виявили тіло 27-річної жінки. Правоохоронці спочатку не могли встановити особу загиблої.