Справа про замовне вбивство. Суд обрав Коломойському запобіжний захід

Печерський райсуд Києва 9 травня обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка.

Коломойський залишається у СІЗО

За рішенням суду український олігарх перебуватиме під вартою до 7 липня без права на заставу.

Про це стало відомо із трансляції судового засідання.

Слідство вважає Коломойського причетним до організації замаху на вбивство юриста понад двадцятирічної давнини. При цьому бізнесмен з вересня 2023 року перебуває під вартою за підозрою в шахрайстві та легалізації майна.

8 травня Ігорю Коломойському було повідомлено про підозру в організації замовного вбивства у 2003 році. За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події відбувалися у Феодосії (Крим).

Кримінальні справи олігарха Ігоря Коломойського

2 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру в шахрайстві за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних фінустанов, — вказали в СБУ. Поширити

Згодом йому обрали запобіжний захід в справі про шахрайство у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у понад 509 млн грн.

7 вересня Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 млрд грн "ПриватБанку". НАБУ та САП вжили заходи щодо арешту його активів.

Правоохоронці 15 вересня оголосили бізнесмену нову підозру за трьома статтями у справі про заволодіння 5,8 млрд грн.

Наступного дня Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід Коломойському, змінивши розмір застави на 3 мільярди 891 млн грн.

21 грудня 2023 року бізнесмену зменшили розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 2 млрд 650 млн грн.

22 січня 2024-го Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 2 березня із заставою у розмірі 2,65 млрд грн. Поширити

28 лютого Шевченківський райсуд Києва до 25 квітня продовжив тримання Ігоря Коломойського під вартою та зменшив розмір застави — до 2,4 млрд грн.