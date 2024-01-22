Коломойський залишається під вартою. Суд виніс рішення

Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 2 млрд 650 млн грн.

Коломойський залишається під арештом

Підозрюваний у економічних злочинах підприємець Ігор Коломойський не вийде до 2 березня з-під арешту. Так вирішив суд.

Про це заявив слідчий суддя.

Продовжити строк тримання під вартою до 02.03.2024. Визначити заставу у 2 млрд 650 млн грн, – сказав суддя. Поширити

Прокуратура просила продовжити Коломойському запобіжний захід до 2 березня у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 2,7 млрд грн.

Сторона захисту Коломойського просила відмовити у задоволенні цього клопотання сторони обвинувачення у повному обсязі.

Окремо Коломойський під час засідання, відповідаючи на питання судді, заявив, що у нього багато хронічних хвороб, які загострилися в ізоляторі.

У мене з’явилася серцева проблема, яка, може, раніше і була, але не у такій гострій формі. Зараз вона потребує додаткового обстеження, мінімум 3 програми, які потрібно зробити, – розповів бізнесмен. Поширити

Раніше Коломойському суд визначив у якості альтернативи тримання під вартою заставу у розмірі 3,8 млрд грн. Але 21 грудня минулого року Київський апеляційний суд зменшив її до 2,7 млрд грн.

Справи проти Коломойського: що відомо

2 вересня Бюро економічної безпеки і Служба безпеки України оголосили Коломойському підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (Шахрайство) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Працівники БЕБ і СБУ інкримінують Коломойському легалізацію впродовж 2013-2020 років понад пів мільярда гривень шляхом виведення їх за кордон із використанням інфраструктури підконтрольних банківських установ.

Шевченківський райсуд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3,8 млрд грн. Запобіжний захід діяв до 2 грудня.

У листопаді суд продовжив до 26 січня запобіжний захід Коломойському у вигляді взяття під варту.

Крім того, 7 вересня Національне антикорупційне бюро оголосило колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському і п’ятьом членам організованої ним групи підозру в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.