Коломойский остается под стражей. Суд вынес решение

Шевченковский районный суд продлил меру пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 2 млрд 650 млн грн.

Коломойский остается под арестом

Подозреваемый в экономических преступлениях предприниматель Игорь Коломойский не выйдет до 2 марта из-под ареста. Так решил суд.

Об этом заявил следователь-судья.

Продлить срок содержания под стражей до 02.03.2024. Определить залог в 2 млрд 650 млн грн, – сказал судья. Поделиться

Прокуратура просила продлить Коломойскому меру пресечения до 2 марта в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 2,7 млрд грн.

Сторона защиты Коломойского просила отказать в удовлетворении этого ходатайства стороны обвинения в полном объеме.

Отдельно Коломойский во время заседания, отвечая на вопросы судьи, заявил, что у него много обострившихся в изоляторе хронических болезней.

У меня появилась сердечная проблема, которая, может быть, раньше и была, но не в такой острой форме. Сейчас она нуждается в дополнительном обследовании, минимум 3 программах, которые нужно сделать, – рассказал бизнесмен. Поделиться

Ранее Коломойский суд определил в качестве альтернативы содержанию под стражей залог в размере 3,8 млрд грн. Но 21 декабря прошлого года Киевский апелляционный суд снизил ее до 2,7 млрд грн.

Дела против Коломойского: что известно

2 сентября Бюро экономической безопасности и Служба безопасности Украины объявили Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 190 (Мошенничество) и ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Сотрудники БЭБ и СБУ инкриминируют Коломойской легализацию на протяжении 2013-2020 годов более полумиллиарда гривен путем выведения их за границу с использованием инфраструктуры подконтрольных банковских учреждений.

Шевченковский райсуд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,8 млрд грн. Мера пресечения действовала до 2 декабря.

В ноябре суд продлил до 26 января меру пресечения Коломойскому в виде заключения под стражу.

Кроме того, 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро объявило бывшему конечному бенефициарному владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы подозрение в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн.