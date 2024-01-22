Коломойский остается под стражей. Суд вынес решение

Шевченковский районный суд продлил меру пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 2 млрд 650 млн грн.
Коломойский остается под арестом
Подозреваемый в экономических преступлениях предприниматель Игорь Коломойский не выйдет до 2 марта из-под ареста. Так решил суд.
Об этом заявил следователь-судья.
Прокуратура просила продлить Коломойскому меру пресечения до 2 марта в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 2,7 млрд грн.
Сторона защиты Коломойского просила отказать в удовлетворении этого ходатайства стороны обвинения в полном объеме.
Отдельно Коломойский во время заседания, отвечая на вопросы судьи, заявил, что у него много обострившихся в изоляторе хронических болезней.
Ранее Коломойский суд определил в качестве альтернативы содержанию под стражей залог в размере 3,8 млрд грн. Но 21 декабря прошлого года Киевский апелляционный суд снизил ее до 2,7 млрд грн.
Дела против Коломойского: что известно
2 сентября Бюро экономической безопасности и Служба безопасности Украины объявили Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 190 (Мошенничество) и ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Сотрудники БЭБ и СБУ инкриминируют Коломойской легализацию на протяжении 2013-2020 годов более полумиллиарда гривен путем выведения их за границу с использованием инфраструктуры подконтрольных банковских учреждений.
Шевченковский райсуд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,8 млрд грн. Мера пресечения действовала до 2 декабря.
В ноябре суд продлил до 26 января меру пресечения Коломойскому в виде заключения под стражу.
Кроме того, 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро объявило бывшему конечному бенефициарному владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы подозрение в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн.
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