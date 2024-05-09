Дело о заказном убийстве. Суд избрал Коломойскому меру пресечения
Категория
Украина
Дата публикации

Дело о заказном убийстве. Суд избрал Коломойскому меру пресечения

Коломойский
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Источник:  Суспільне

Печерский райсуд Киева 9 мая избрал Игорю Коломойскому меру пресечения по делу об организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко.

Коломойский остается в СИЗО

По решению суда украинский олигарх будет находиться под стражей до 7 июля без права на залог.

Об этом стало известно с трансляции судебного заседания.

Следствие считает Коломойского причастным к организации покушения на убийство юриста более двадцатилетней давности. При этом бизнесмен с сентября 2023 находится под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества.

8 мая Игорю Коломойскому было доложено о подозрении в организации заказного убийства в 2003 году. По данным следствия, Коломойский, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. События происходили в Феодосии (Крым).

Уголовные дела олигарха Игоря Коломойского

2 сентября 2023 Коломойский получил подозрение в мошенничестве по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.

Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных финучреждений, — отметили в СБУ.

Впоследствии ему избрали меру пресечения по делу о мошенничестве в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога более чем в 509 млн грн.

7 сентября Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка". НАБУ и САП приняли меры по аресту его активов.

Правоохранители 15 сентября объявили бизнесмену новое подозрение по трем статьям по делу о завладении 5,8 млрд грн.

На следующий день Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения Коломойскому, изменив размер залога на 3 млрд 891 млн грн.

21 декабря 2023 года бизнесмену уменьшили размер залога с 3 млрд 891 млн грн до 2 млрд 650 млн грн.

22 января 2024 года Шевченковский районный суд Киева оставил бизнесмена Игоря Коломойского под стражей до 2 марта с залогом в размере 2,65 млрд грн.

28 февраля Шевченковский райсуд Киева до 25 апреля продлил содержание Игоря Коломойского под стражей и уменьшил размер залога — до 2,4 млрд грн.

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