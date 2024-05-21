В Германии пытались убить 15-летнего украинца

Издание Bild сообщает, что в немецком Дортмунде неизвестные напали на украинского подростка, гулявшего вечером с двумя друзьями.

В Германии совершили еще одно покушение на украинского беженца

Поздним вечером 20 мая компания украинских юношей разговорились с двумя девушками. Группе молодых людей это, очевидно, не понравилось, и началась потасовка. Неожиданно один из немцев вытащил нож.

Согласно данным издания Bild, сначала 15-летнего украинца ранили в шею, а затем нападавший воткнул нож в верхнюю часть тела.

Украинским юношам удалось убежать. Тяжело раненый подросток смог пройти километр по Дортмунду, прежде чем упасть в обморок.

Врач скорой помощи боролся за жизнь несовершеннолетнего. Скорая помощь доставила тяжело раненого парня в клинику. Прокурор Марибель Андерссон предполагает попытку непреднамеренного убийства, — сказано в сообщении. Поделиться

Как удалось узнать журналистам, немецкая полиция проводит активные поиски нападающего, расследованием занимается отдел по расследованию убийств.

Кроме того, указано, что состояние украинского юноши сейчас стабильное.

Нападения на украинских беженцев в Германии

10 февраля в ФРГ был убит 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков.

Как стало известно, погибший и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. В преддверии очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они — украинцы. Врачи не смогли спасти Ермакова.

20 февраля в больнице скончался Артем Козаченко, раненный ножом в немецком Обергаузене.

В марте стало известно, что на западе Германии нашли мертвую гражданку Украины с временной защитой, проживавшую в приюте для беженцев.

Впоследствии также выяснилось, что ее недельную дочь нашли живой, а 51-летнюю мать мертвой.