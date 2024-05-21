В Германии пытались убить 15-летнего украинца

Издание Bild сообщает, что в немецком Дортмунде неизвестные напали на украинского подростка, гулявшего вечером с двумя друзьями.
В Германии совершили еще одно покушение на украинского беженца
Поздним вечером 20 мая компания украинских юношей разговорились с двумя девушками. Группе молодых людей это, очевидно, не понравилось, и началась потасовка. Неожиданно один из немцев вытащил нож.
Согласно данным издания Bild, сначала 15-летнего украинца ранили в шею, а затем нападавший воткнул нож в верхнюю часть тела.
Украинским юношам удалось убежать. Тяжело раненый подросток смог пройти километр по Дортмунду, прежде чем упасть в обморок.
Как удалось узнать журналистам, немецкая полиция проводит активные поиски нападающего, расследованием занимается отдел по расследованию убийств.
Кроме того, указано, что состояние украинского юноши сейчас стабильное.
Нападения на украинских беженцев в Германии
10 февраля в ФРГ был убит 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков.
Как стало известно, погибший и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. В преддверии очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они — украинцы. Врачи не смогли спасти Ермакова.
20 февраля в больнице скончался Артем Козаченко, раненный ножом в немецком Обергаузене.
В марте стало известно, что на западе Германии нашли мертвую гражданку Украины с временной защитой, проживавшую в приюте для беженцев.
Впоследствии также выяснилось, что ее недельную дочь нашли живой, а 51-летнюю мать мертвой.
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