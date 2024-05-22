В Германии начался суд по делу о попытке вооруженного переворота
Категория
Политика
Дата публикации

В Германии начался суд по делу о попытке вооруженного переворота

Бундестаг
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Источник:  Bild

В Германии начался судебный процесс над группой мятежников, возглавлявшийся местным аристократом. Заговорщики планировали устроить вооруженный переворот в стране и обращались за помощью в Россию.

Что известно о сорванной попытке вооруженного переворота в Германии

По информации журналистов, первое судебное заседание прошло 21 мая во Франкфурте-на-Майне.

Отмечается, что судебный процесс является прямым продолжением наиболее масштабной в современной истории Германии антитеррористической операции, проведенной в декабре 2022 года.

Немецким правоохранителям удалось предотвратить попытку государственного переворота, которую возглавлял аристократ Генрих фон Рейсс.

Рейсс, по информации журналистов, создал собственную группировку "Граждане Рейха", планируя свергнуть действующую власть в стране.

Во вторник во Франкфурте-на-Майне начался процесс. На суде выяснилось, что при подготовке путча Рейсс пытался установить связь с Владимиром Путиным и группировкой "Ночные волки". Он несколько раз встречался с представителями посольства РФ. В перехваченных телефонных разговорах он говорил, что ему придется зарядить автомат Калашникова. "Я убью их", — сказал он о членах правительства Германии, — говорится в материале издания.

Участница мятежа, бывший судья и депутат Бундестага Биргит Мальзак-Винкеман объясняла закупку оружия группировкой необходимостью подготовки к вероятному нападению со стороны РФ.

Также известно, что "подругой" Рейсса была некая уроженка Калининграда.

Что известно о попытках мятежников заручиться поддержкой Кремля

Авторы материала подчеркивают, что часть членов экстремистской группировки собиралась ликвидировать высшее руководство Германии и имели связи с бывшими военными чиновниками и эксдепутатом Бундестага от "Альтернативы для Германии".

В 2022 году у вероятных участников "антиконституционной группировки" идеологии "Reichsbürger" одновременно произошло более 100 обысков, было произведено примерно 20 арестов в Берлине, Тюрингии, Баден-Вюртемберге и Саксонии.

Следователи выяснили, что экстремисты планировали устроить штурм здания немецкого парламента и закупили для этого 1300 единиц оружия.

В перевороте должны были участвовать 4-5 тыс. человек. Экс-депутат Бундестага передал им план подземного хода в здание парламента, но полицейские опередили мятежников только на сутки.

Установлено, что в июне 2022 г. заговорщики пытались назначить встречу в генконсульстве РФ, чтобы обсудить возможность признания Москвой будущего правительства во главе с Рейссом.

Также один из заговорщиков обратился в генконсульство РФ в Лейпциге с вопросом, готова ли Москва "поддержать немецкие группы сопротивления".

Российский вице-консул назначил встречу на 8 декабря, но мятежник того времени был арестован.

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