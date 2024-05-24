Германия объявила о новом военном пакете для Украины. Что туда вошло

Кроме систем Patriot, есть еще система IRIS-T. Уже некоторые системы здесь есть. И сейчас в мае прибудет еще одна система. Кроме этого, мы обещали Украине, что в этом году, в следующем и 2026-м будут поставлять еще такие системы. То есть, мы последовательно работаем над расширением ПВО, — подчеркнул дипломат.