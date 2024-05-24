Германия объявила о новом военном пакете для Украины. Что туда вошло

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS.
Что вошло в новый пакет помощи Украине от Германии
Полный список содержимого нового пакета военной поддержки от Германии выглядит следующим образом:
десять основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (совместно с Данией);
3 реактивные системы залпового огня HIMARS;
20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;
8500 снарядов 155 мм;
20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
34 разведывательных беспилотника RQ-35 HEIDRUN;
один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;
одна бронированная инженерная машина DACHS;
одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
четыре противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;
два противоминных плуга;
16 автоцистерн Zetros;
400 светодиодных ламп;
530 штурмовых винтовок MK 556;
80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысяч патронов;
111 винтовок CR 308;
1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.
Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.
Германия предоставляет Украине систему ПВО IRIS-T
Уже в мае Украина получит еще одну систему противовоздушной обороны IRIS от Германии.
Он также пообещал, что поддержка Украины будет развиваться вслед за потребностями страны.
На сегодняшний день официальный Берлин видит наибольшую потребность Киева в системах противовоздушной обороны.
Сейчас в Украине уже есть две немецкие системы ПВО Patriot, ожидается поставка третьей системы.
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