Германия объявила о новом военном пакете для Украины. Что туда вошло
Категория
Украина
Дата публикации

Германия объявила о новом военном пакете для Украины. Что туда вошло

танк
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Источник:  Правительство Германии

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS.

Что вошло в новый пакет помощи Украине от Германии

Полный список содержимого нового пакета военной поддержки от Германии выглядит следующим образом:

  • десять основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (совместно с Данией);

  • 3 реактивные системы залпового огня HIMARS;

  • 20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;

  • 8500 снарядов 155 мм;

  • 20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;

  • 34 разведывательных беспилотника RQ-35 HEIDRUN;

  • один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;

  • одна бронированная инженерная машина DACHS;

  • одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

  • четыре противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;

  • два противоминных плуга;

  • 16 автоцистерн Zetros;

  • 400 светодиодных ламп;

  • 530 штурмовых винтовок MK 556;

  • 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысяч патронов;

  • 111 винтовок CR 308;

  • 1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.

Германия предоставляет Украине систему ПВО IRIS-T

Уже в мае Украина получит еще одну систему противовоздушной обороны IRIS от Германии.

Кроме систем Patriot, есть еще система IRIS-T. Уже некоторые системы здесь есть. И сейчас в мае прибудет еще одна система. Кроме этого, мы обещали Украине, что в этом году, в следующем и 2026-м будут поставлять еще такие системы. То есть, мы последовательно работаем над расширением ПВО, — подчеркнул дипломат.

Он также пообещал, что поддержка Украины будет развиваться вслед за потребностями страны.

На сегодняшний день официальный Берлин видит наибольшую потребность Киева в системах противовоздушной обороны.

Сейчас в Украине уже есть две немецкие системы ПВО Patriot, ожидается поставка третьей системы.

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