Імперіалістична манія величі. Шольц жорстко пройшовся по Путіну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував дії нелегітимного президента Росії Володимира Путіна щодо божевільних втрат військових РФ на війні в Україні.

Шольц жорстко пройшовся по “манії величі” Путіна

Росія щомісяця втрачає на полі бою в Україні по 24 тисячі своїх солдатів. І все це — заради імперіалістичної манії величі російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц під час форуму на Фестивалі демократії., повідомляє N-TV.

Є цифра, яка говорить про 24 тисячі загиблих або важко поранених російських солдатів щомісяця. Все для імперіалістичної манії величі російського президента. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Нагадаємо, за останніми даними українського Генштабу, російські втрати у війні проти України вже перевищили показник в 500 тис солдатів. Крім того, росіяни вже втратили 357 літаків та 7662 танків.

Україна все-таки може отримати Taurus від Німеччини

На переконання шефа польської дипломатії Радослава Сікорського, рішення Білого дому щодо надання Україні далекобійних ракет ATACMS підштовхне німецького лідера Олафа Шольца до передачі Києву Taurus.

Як зазначає очільник МЗС Польщі, він розраховує, що незабаром відбудуться суттєві зрушення під час дискусій всередині Німеччини щодо можливості надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Поширити

Радослав Сікорський прогнозу, що канцлер ФРН Олаф Шольц може різко змінити свою позицію після останніх подій на міжнародній арені.

Надання Штатами Україні довгоочікуваних ракет ATACMS стало реакцією на ескалацію з боку Росії, і Шольц визнає це. Німеччина робитиме більше, аніж вже робить.

Як вдалося нещодавно дізнатися західним журналістам, у Штатах також розраховують, що позитивне рішення щодо ATACMS для України, підштовхне офіційний Берлін до аналогічного кроку стосовно власних крилатих ракет Taurus.