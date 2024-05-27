Канцлер Німеччини Олаф Шольц згадав, як перед початком масштабного вторгнення в Україну кремлівський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з ним цинічно виправдовував наміри злочинного нападу.

Путін заявляв Шольцу, що Україна і Білорусь — це частина Росії

За словами Шольца, під час зустрічі у Кремлі у лютому 2022, яка тривала близько 4 годин, Путін розкрив йому власні цинічні мотиви нападу на Україну.

Німецький канцлер зазначив, що тоді кремлівський диктатор не приховував власної думки, що кордони інших країн можна змінювати за допомогою сили.

Зокрема, Путін намагався переконати Шольца, що Україна та Білорусь нібито є частинами Росії.

При цьому канцлер Німеччинни додав, що поплічник Путіна, самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко не заперечував проти цього.

Окрім цього ще однією причиною нападу на Україну Путін назвав бажання Києва приєднатись до НАТО.

Шольц тоді відповів Путіну, що про це не йтиме мова принаймні у найближчі 30 років.

Путін також розповідав Шольцу про нібито “нацистську владу в Україні”.

Говорити про це, коли президентом є єврей.... Варто собі уявити, наскільки це абсурдне, ганебне пояснення для обґрунтування війни, — коментує Шольц заяви Путіна. Поширити

Канцлер зауважив, що на війні гинуть не лише українці, але й росіяни. Він переконаний, що це відбувається "лише заради того, щоби колись у підручниках історії, які він навіть не зможе прочитати, років через 100, було написано, що він завоював пару кілометрів".

Щольц проти ударів України західною зброєю по території РФ

Олаф Шольц виступив проти дозволу Україні бити західною зброєю по території Росії.

Канцлер Німеччини заявив, що не бачить причин для надання Україні дозволу завдавати ударів по території країни-агресорки отриманою від західних партнерів зброєю.

Шольц акцентував, що є "чіткі правила, узгоджені з Україною щодо поставок німецької зброї, і вони працюють".

Він також заявив, що мета його політики щодо України — "не допустити, щоб це стало великою війною".