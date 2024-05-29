Это наша борьба. В Швеции объяснили историческое решение относительно Украины

Швеция обещает поддерживать Украину, пока это будет нужно

Ульф Кристерссон обращает внимание на то, что новый пакет поддержки в первую очередь сконцентрировали на трех вещах, в которых Украина сейчас нуждается больше всего и о которых она четко просила:

усиление ПВО, артиллерийские боеприпасы бронетехника.

Вчера разговаривал по телефону с президентом Украины Зеленским. Я сказал то, что говорил много раз раньше: борьба Украины — это борьба Швеции. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется… Украина борется не только за собственную свободу и безопасность, но и за нашу с вами. Ульф Кристерссон Премьер-министр Швеции

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, помощь от официального Стокгольма имеет очень важное значение для обороноспособности и устойчивости Украины.

Глава государства подчеркнул, что шведская помощь не только спасает жизнь украинцев, но помогает гарантировать долговременный мир и безопасность в Европе.

Вместе мы защитим наши общие ценности и обеспечим привлечение агрессора к ответственности, — добавил Владимир Зеленский. Поделиться

Кроме того, президент выразил благодарность Швеции за то, что она поддерживает нашу страну и "остается настоящим и надежным союзником".

Пакет военной помощи из Швеции. Что в него вошло

Согласно последним данным, Украина самолеты радиолокационной разведки и управления ASC 890.

Что важно понимать, самолеты типа ASC 890 предоставляют ВСУ совершенно новые возможности для радиолокационной разведки и боевого управления целями в воздухе и море.

Украинские защитники усилят свою способность к выявлению вражеских целей дальнего действия и борьбе с ними.

16-й пакет военной поддержки также включает: