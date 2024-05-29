Это наша борьба. В Швеции объяснили историческое решение относительно Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Это наша борьба. В Швеции объяснили историческое решение относительно Украины

Ульф Кристерссон
Читати українською
Источник:  online.ua

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выступил с официальным комментарием касательно выделения Украине крупнейшего пакета военной помощи.

Швеция обещает поддерживать Украину, пока это будет нужно

Ульф Кристерссон обращает внимание на то, что новый пакет поддержки в первую очередь сконцентрировали на трех вещах, в которых Украина сейчас нуждается больше всего и о которых она четко просила:

  1. усиление ПВО,

  2. артиллерийские боеприпасы

  3. бронетехника.

Вчера разговаривал по телефону с президентом Украины Зеленским. Я сказал то, что говорил много раз раньше: борьба Украины — это борьба Швеции. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется… Украина борется не только за собственную свободу и безопасность, но и за нашу с вами.

Ульф Кристерссон

Ульф Кристерссон

Премьер-министр Швеции

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, помощь от официального Стокгольма имеет очень важное значение для обороноспособности и устойчивости Украины.

Глава государства подчеркнул, что шведская помощь не только спасает жизнь украинцев, но помогает гарантировать долговременный мир и безопасность в Европе.

Вместе мы защитим наши общие ценности и обеспечим привлечение агрессора к ответственности, — добавил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент выразил благодарность Швеции за то, что она поддерживает нашу страну и "остается настоящим и надежным союзником".

Пакет военной помощи из Швеции. Что в него вошло

Согласно последним данным, Украина самолеты радиолокационной разведки и управления ASC 890.

Что важно понимать, самолеты типа ASC 890 предоставляют ВСУ совершенно новые возможности для радиолокационной разведки и боевого управления целями в воздухе и море.

Украинские защитники усилят свою способность к выявлению вражеских целей дальнего действия и борьбе с ними.

16-й пакет военной поддержки также включает:

  • танки, избыточные в вооруженных силах Швеции;

  • решение по техническому обслуживанию ранее подаренного шведского оборудования;

  • финансовая поддержка коалиций;

  • финансовая поддержка фондов и временных инициатив по быстрой и масштабной закупке оборудования для Украины;

  • институту тотальных оборонных исследований поручено поддержать Украину в создании собственного оборонного научно-исследовательского института;

  • боеспособность Украины усиливается путем предоставления в дар терминалов с подпиской на спутниковую связь;

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мы должны. Макрон резко изменил свою позицию касательно защиты Украины
Макрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Путин отменил армейские игры и танковый биатлон в РФ — ответ разведки Британии
Минобороны Британии
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине отменен статус "ограниченно пригодный". Что изменится для граждан с 1 июня
военные

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?