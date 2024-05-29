Это наша борьба. В Швеции объяснили историческое решение относительно Украины

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выступил с официальным комментарием касательно выделения Украине крупнейшего пакета военной помощи.
Швеция обещает поддерживать Украину, пока это будет нужно
Ульф Кристерссон обращает внимание на то, что новый пакет поддержки в первую очередь сконцентрировали на трех вещах, в которых Украина сейчас нуждается больше всего и о которых она четко просила:
усиление ПВО,
артиллерийские боеприпасы
бронетехника.
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, помощь от официального Стокгольма имеет очень важное значение для обороноспособности и устойчивости Украины.
Глава государства подчеркнул, что шведская помощь не только спасает жизнь украинцев, но помогает гарантировать долговременный мир и безопасность в Европе.
Кроме того, президент выразил благодарность Швеции за то, что она поддерживает нашу страну и "остается настоящим и надежным союзником".
Пакет военной помощи из Швеции. Что в него вошло
Согласно последним данным, Украина самолеты радиолокационной разведки и управления ASC 890.
Что важно понимать, самолеты типа ASC 890 предоставляют ВСУ совершенно новые возможности для радиолокационной разведки и боевого управления целями в воздухе и море.
Украинские защитники усилят свою способность к выявлению вражеских целей дальнего действия и борьбе с ними.
16-й пакет военной поддержки также включает:
танки, избыточные в вооруженных силах Швеции;
решение по техническому обслуживанию ранее подаренного шведского оборудования;
финансовая поддержка коалиций;
финансовая поддержка фондов и временных инициатив по быстрой и масштабной закупке оборудования для Украины;
институту тотальных оборонных исследований поручено поддержать Украину в создании собственного оборонного научно-исследовательского института;
боеспособность Украины усиливается путем предоставления в дар терминалов с подпиской на спутниковую связь;
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