В Украине вступил в силу закон об обеспечении прав военных на социальную защиту, предусматривающий отмену статуса "ограниченно пригодный". Это означает, что призывники с таким статусом должны будут пройти повторное медицинское освидетельствование.

В Украине начался пересмотр для тех, кто имел статус "ограниченно пригодный"

После медицинского осмотра призывников признают либо пригодными, либо непригодными к военной службе. На проведение повторного медицинского осмотра было выделено время до 4 февраля 2025 года.

Процесс перекомиссии начался 18 мая 2023 года, когда новый закон о мобилизации вступил в силу.

После прохождения ВЛК, бывшие ограниченно подходящие призывники получат один из следующих статусов:

непригодные к военной службе – лица, исключаемые из военного учета;

непригодны к военной службе с повторной перекомиссией через 6 или 12 месяцев;

временно непригодные – граждане, которых будут направлять на лечение, получают отпуск или временное освобождение от служебных обязанностей.

пригодны к службе по некоторым направлениям – люди могут служить в ТЦК, частях обеспечения войск, подразделениях связи, логистике, медицине, учебных центрах и высших военных учебных заведениях;

пригодные для службы – лица, которые могут получить боевую повестку.

В Минюсте раскрыли детали прохождения военной службы украинскими осужденными

Осужденные украинцы, мобилизованные по их согласию, будут служить в штурмовых подразделениях ВСУ.

Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий мобилизацию осужденных для защиты от российской агрессии. Затем документ подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на данный момент это будут штурмовые подразделения (речь о мобилизации осужденных – ред.). Это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими. Денис Малюска Министр юстиции Украины

Как сообщил министр юстиции Украины Дениса Малюска осужденные, мобилизованные, пока не участвуют в боевых действиях. Они проходят подготовку.