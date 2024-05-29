В Україні набув чинності закон про забезпечення прав військових на соціальний захист, який передбачає скасування статусу "обмежено придатний". Це означає, що призовники з таким статусом повинні будуть пройти повторний медичний огляд.

В Україні розпочався переогляд для тих, хто мав статус "обмежено придатний"

Після медичного огляду призовників визнають або придатними, або непридатними до військової служби. На проведення повторного медичного огляду виділено час до 4 лютого 2025 року.

Процес перекомісії розпочався 18 травня 2023 року, коли новий закон про мобілізацію набув чинності.

Після проходження ВЛК, колишні обмежено придатні призовники отримають один із таких статусів:

непридатні до військової служби – особи, що виключаються з військового обліку;

непридатні до військової служби з повторною перекомісією через 6 або 12 місяців;

тимчасово непридатні – громадяни, яких будуть направляти на лікування, вони отримують відпустку або тимчасове звільнення від службових обов'язків.

придатні до служби за деякими напрямками – люди можуть служити у ТЦК, частинах забезпечення військ, підрозділах зв'язку, логістики, медицини, навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах;

придатні до служби – особи, що можуть отримати бойову повістку.

У Мін'юсті розкрили деталі проходження військової служби українськими засудженим

Засуджені українці, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть у штурмових підрозділах ЗСУ.

Верховна рада України ухвалила закон, який дозволяє мобілізацію засуджених для захисту від російської агресії. Потім документ підписав президент Володимир Зеленський.

Станом наразі це будуть штурмові підрозділи (мова про мобілізацію засуджених — ред.). Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями. Денис Малюська Міністр юстиції України

Як повідомив міністр юстиції України Дениса Малюська засуджені, яких мобілізували, поки що не беруть участь у бойових діях. Вони проходять підготовку.