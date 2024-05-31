Уряд ФРН надасть Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot та 500 млн євро допомоги.
Система Patriot потрібна Україні для захисту неба від атак РФ
В МЗС Німеччини повідомили, що країна готова передати Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot для захисту неба держави, а також уряд ФРН виділить додаткових 500 млн євро допомоги.
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок наголосила, що країни ЄС повинні підтримувати непохитну підтримку та відданість Україні.
International law is unequivocal: states under attack do not only have the right to defend their territory but also the duty to protect their citizens. Our military support for #Ukraine is in line with these principles. @ABaerbock 2/3— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) May 31, 2024
Пісторіус прибув в Україну і оголосив про новий пакет допомоги
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неанонсованим візитом до Одеси та анонсував підготовку нового пакета військової допомоги у розмірі 500 млн євро.
Під час спільної пресконференції з главою Міноборони України Рустемом Умєровим Пісторіус анонсував підготовку нового пакета військової допомоги у розмірі 500 млн євро.
Україна в рамках пакету отримає:
ракети середньої дальності для IRIS-T;
ракети малої дальності для IRIS-T;
розвідувальні та ударні безпілотники для боїв у районі Чорного моря;
обладнання для ремонту німецької артилерії та танків Leopard, які раніше передали Україні.
Зеленський заявив про недостатню кількість засобів ППО в Україні
Президент України Володимир Зеленський на тлі активних обстрілів Росією Харкова заявив, що дві системи ППО Patriot у місті принципово змінили б ситуацію.
Володимир Зеленський додав, що такі системи потрібні, аби захистити Харків від атак російських авіабомб.
Після цього стало відомо, що під час візиту в Іспанію Володимир Зеленський домовився з урядом країни про передачу ППО. Іспанія має передати Україні додаткові системи ППО для захисту від повітряних атак з боку злочинної армії РФ.
При цьому Зеленський відмовився розкрити деталі цих домовленостей, доки Україна не отримає обіцяних систем.
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