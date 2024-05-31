Система Patriot потрібна Україні для захисту неба від атак РФ

В МЗС Німеччини повідомили, що країна готова передати Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot для захисту неба держави, а також уряд ФРН виділить додаткових 500 млн євро допомоги.

Міжнародне право однозначне: держави, які зазнали нападу, мають не лише право захищати свою територію, але й обов’язок захищати своїх громадян. Наша військова підтримка України відповідає цим принципам", підкреслиа Бербок і додала, що союзники України мають дотримуватися принципу "один за всіх та усі за одного" у питанні підтримки — повідомилив МЗС Німеччини. Поширити

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок наголосила, що країни ЄС повинні підтримувати непохитну підтримку та відданість Україні.

International law is unequivocal: states under attack do not only have the right to defend their territory but also the duty to protect their citizens. Our military support for #Ukraine is in line with these principles. @ABaerbock 2/3 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) May 31, 2024

Пісторіус прибув в Україну і оголосив про новий пакет допомоги

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неанонсованим візитом до Одеси та анонсував підготовку нового пакета військової допомоги у розмірі 500 млн євро.

Під час спільної пресконференції з главою Міноборони України Рустемом Умєровим Пісторіус анонсував підготовку нового пакета військової допомоги у розмірі 500 млн євро.

Україна в рамках пакету отримає:

ракети середньої дальності для IRIS-T;

ракети малої дальності для IRIS-T;

розвідувальні та ударні безпілотники для боїв у районі Чорного моря;

обладнання для ремонту німецької артилерії та танків Leopard, які раніше передали Україні.

Зеленський заявив про недостатню кількість засобів ППО в Україні

Президент України Володимир Зеленський на тлі активних обстрілів Росією Харкова заявив, що дві системи ППО Patriot у місті принципово змінили б ситуацію.

Найголовніша проблема, яка сьогодні є — РФ застосовує більше ніж 3 тис. КАБів просто по людях в місяць. Просто на голови людям прилітають тисячі авіабомб. Як з цим боротися? Немає достатньої кількості ракет ППО, щоб зупинити тисячі авіабомб на місяць, — сказав він. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський додав, що такі системи потрібні, аби захистити Харків від атак російських авіабомб.

Після цього стало відомо, що під час візиту в Іспанію Володимир Зеленський домовився з урядом країни про передачу ППО. Іспанія має передати Україні додаткові системи ППО для захисту від повітряних атак з боку злочинної армії РФ.

При цьому Зеленський відмовився розкрити деталі цих домовленостей, доки Україна не отримає обіцяних систем.