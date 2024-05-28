Зеленський заявив про домовленість щодо отримання ППО від Іспанії

Президент Володимир Зеленський, який перебуває із візитами в Іспанії та Португалії, заявив, що Іспанія має передати Україні додаткові системи ППО для захисту від повітряних атак з боку злочинної армії РФ.
Що відомо про домовленість щодо отримання ППО від Іспанії
При цьому Зеленський відмовився розкрити деталі цих домовленостей, доки Україна не отримає обіцяних систем.
Зеленський про мету підписання безпекових угод
Глава держави заявив, що Україна підписала три дуже важливі угоди про співробітництво у галузі безпеки з Іспанією, Бельгією і Португалією.
За його словами, метою цих угод є стратегічне партнерство, яке включає питання відновлення, надання гуманітарної, медичної допомоги, а також допомоги у розмінуванні територій.
За його словами, наразі надання допомоги залежить від політичної волі партнерів.
Зеленський також висловив вдячність партнерами за військову допомогу та підписання безпекових угод.
Глава держави також додав, що окрім ППО Україна також має отримати від партнерів артилерію та бронетехніку.
Він також висловив переконання, що це виробництво допомагатиме Україні і після завершення війни.
Також глава держави відповів на твердження журналістів, що ці безпекові угоди не мають обов'язкової юридичної сили.
Він вважає, що коли угоди підписуються на рівні лідерів — то мають виконуватися, бо лідери є обличчям країн.