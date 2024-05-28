Зеленський заявив про домовленість щодо отримання ППО від Іспанії

Президент Володимир Зеленський, який перебуває із візитами в Іспанії та Португалії, заявив, що Іспанія має передати Україні додаткові системи ППО для захисту від повітряних атак з боку злочинної армії РФ.

Що відомо про домовленість щодо отримання ППО від Іспанії

Тобто, що зараз? Зараз протиповітряна оборона. Серед цих угод є домовленості з країнами, у яких є протиповітряні системи. Що стосується, наприклад Іспанії, там би я на це звернув увагу. У нас дійсно були відповідні домовленості і буде додаткове ППО щодо конкретних систем і конкретно ракет. Я просто не хочу говорити зараз про деякі деталі, допоки ці системи не прийшли, бо люди в Україні, я скажу вам відверто, дуже боляче це сприймають і чекають, тому що це, знаєте, як у пустелі ковток води, бо після рішення ми чекаємо деякий термін, а щодня на голови прилітають ракети і авіабомби РФ, — зазначив глава держави. Поширити

При цьому Зеленський відмовився розкрити деталі цих домовленостей, доки Україна не отримає обіцяних систем.

Зеленський про мету підписання безпекових угод

Глава держави заявив, що Україна підписала три дуже важливі угоди про співробітництво у галузі безпеки з Іспанією, Бельгією і Португалією.

Є серйозна потужна угода, і ця угода десятирічна. Це не значить, що 10 років буде війна. Ні в якому разі. Ми говоримо про те, що це дійсно стратегічні угоди, — зазначив Зеленський. Поширити

За його словами, метою цих угод є стратегічне партнерство, яке включає питання відновлення, надання гуманітарної, медичної допомоги, а також допомоги у розмінуванні територій.

Ви розумієте, яка площа наших земель замінована спеціально Російською Федерацією — площа на сьогодні більша, ніж деякі держави у світі за площею. І тому — це велика, складна, потужна і дуже небезпечна професійна робота, — пояснив Зеленський. Поширити

За його словами, наразі надання допомоги залежить від політичної волі партнерів.

Можна проголосувати за той чи інший пакет, а потім він місяці може йти. Тобто, не все залежить від України, на жаль, — пояснює президент. Поширити

Зеленський також висловив вдячність партнерами за військову допомогу та підписання безпекових угод.

Глава держави також додав, що окрім ППО Україна також має отримати від партнерів артилерію та бронетехніку.

Що стосується завтра? Копродукція наших оборонних індустрій. Це дуже важливо. Тут я також дуже хотів би, щоби у технологічному напрямку, напрямку дронів, майбутнього роботизованих систем, систем радіоелектронної боротьби — у цьому напрямку ми б працювали з іншими партнерами і ми це питання порушували сьогодні з португальською стороною, — наголосив президент. Поширити

Він також висловив переконання, що це виробництво допомагатиме Україні і після завершення війни.

Це дуже важливий аспект — вже ми як живі свідки, на жаль, свідки війни, але ми говоримо, що без цього досвіду безпеки у тій чи іншій державі, в незалежності, є вона в НАТО, немає її, потужна у неї армія, або не дуже потужна — без цих систем безпеки не може бути. Тому що нова війна — вона високотехнологічна, — зазначив Зеленський. Поширити

Також глава держави відповів на твердження журналістів, що ці безпекові угоди не мають обов'язкової юридичної сили.

Я вважаю, що цей документ буде працювати, тому що ми його підписуємо на рівні лідерів. Це двосторонній договір. Усі країни, які підписують двосторонній договір, доєдналися до рішення Вільнюського саміту — до Вільнюської декларації G7+. Я не сумніваюсь у партнерстві країн. Деякі з цих угод, які ми підписали, вони вже почали діяти... Наприклад, ми підписували з Британією й Французькою республікою, і там є відповідна кількість відповідних далекобійних можливостей для України. І вже перша партія з наших домовленостей в Україні, і ми вже її застосовували, — підкреслив Зеленський. Поширити

Він вважає, що коли угоди підписуються на рівні лідерів — то мають виконуватися, бо лідери є обличчям країн.