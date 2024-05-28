Находящийся с визитами в Испании и Португалии президент Владимир Зеленский заявил, что Испания должна передать Украине дополнительные системы ПВО для защиты от воздушных атак со стороны преступной армии РФ.

Что известно о договоренности по получению ПВО от Испании

То есть что сейчас? Сейчас противовоздушная оборона. Среди этих соглашений есть договоренности со странами, в которых есть противовоздушные системы. Что касается, например, Испании, там бы я на это обратил внимание. У нас действительно были соответствующие договоренности и будет дополнительное ПВО по конкретным системам и конкретно ракетам. Я просто не хочу говорить сейчас о некоторых деталях, пока эти системы не пришли, потому что люди в Украине, я скажу вам откровенно, очень больно это воспринимают и ждут, потому что это, знаете, как в пустыне глоток воды, потому что после решения мы ждем некоторый срок, а каждый день на головы прилетают ракеты и авиабомбы РФ, — отметил глава государства. Поделиться

При этом Зеленский отказался раскрыть детали этих договоренностей, пока Украина не получит обещанные системы.

Зеленский о цели подписания сделок по безопасности

Глава государства заявил, что Украина подписала три очень важных соглашения о сотрудничестве в области безопасности с Испанией, Бельгией и Португалией.

Есть серьезное мощное соглашение, и это соглашение десятилетнее. Это не означает, что 10 лет будет война. Ни в коем случае. Мы говорим о том, что это действительно стратегические соглашения, — отметил Зеленский. Поделиться

По его словам, целью этих соглашений является стратегическое партнерство, включающее вопросы восстановления, оказания гуманитарной, медицинской помощи, а также помощи в разминировании территорий.

Вы понимаете, какая площадь наших земель заминирована специально Российской Федерацией — площадь сегодня больше, чем некоторые государства в мире по площади. И потому это большая, сложная, мощная и очень опасная профессиональная работа, — объяснил Зеленский. Поделиться

По его словам, оказание помощи зависит от политической воли партнеров.

Можно проголосовать за тот или иной пакет, а затем он может идти месяцы. То есть не все зависит от Украины, к сожалению, — объясняет президент. Поделиться

Зеленский также выразил благодарность партнерам за военную помощь и подписание соглашений о безопасности.

Глава государства также добавил, что кроме ПВО Украина также должна получить от партнеров артиллерию и бронетехнику.

Что касается завтра? Копродукция наших оборонных индустрий. Это очень важно. Здесь я также очень хотел бы, чтобы в технологическом направлении, направлении дронов, будущего роботизированных систем, систем радиоэлектронной борьбы — в этом направлении мы работали бы с другими партнерами и мы этот вопрос поднимали сегодня с португальской стороной, — подчеркнул президент. Поделиться

Он также убежден, что это производство будет помогать Украине и после завершения войны.

Это очень важный аспект — мы уже как живые свидетели, к сожалению, свидетели войны, но мы говорим, что без этого опыта безопасности в том или ином государстве, в независимости, есть она в НАТО, нет ее, мощная у нее армия, или нет очень мощная — без этих систем безопасности не может быть. Потому что новая война — она высокотехнологичная, — отметил Зеленский. Поделиться

Также глава государства ответил на утверждение журналистов, что эти соглашения о безопасности не имеют обязательной юридической силы.

Я считаю, что этот документ будет работать, потому что мы подписываем его на уровне лидеров. Это двусторонний контракт. Все страны, подписывающие двусторонний договор, присоединились к решению Вильнюсского саммита — Вильнюсской декларации G7+. Я не сомневаюсь в партнерстве стран. Некоторые из этих соглашений, которые мы подписали, они уже начали действовать... Например, мы подписывали с Британией и Французской республикой, и там есть соответствующее количество дальнобойных возможностей для Украины. И уже первая партия наших договоренностей в Украине, и мы уже ее применяли, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Он считает, что когда соглашения подписываются на уровне лидеров, то должны выполняться, потому что лидеры являются лицом стран.