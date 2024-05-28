Находящийся с визитами в Испании и Португалии президент Владимир Зеленский заявил, что Испания должна передать Украине дополнительные системы ПВО для защиты от воздушных атак со стороны преступной армии РФ.
Что известно о договоренности по получению ПВО от Испании
При этом Зеленский отказался раскрыть детали этих договоренностей, пока Украина не получит обещанные системы.
Зеленский о цели подписания сделок по безопасности
Глава государства заявил, что Украина подписала три очень важных соглашения о сотрудничестве в области безопасности с Испанией, Бельгией и Португалией.
По его словам, целью этих соглашений является стратегическое партнерство, включающее вопросы восстановления, оказания гуманитарной, медицинской помощи, а также помощи в разминировании территорий.
По его словам, оказание помощи зависит от политической воли партнеров.
Зеленский также выразил благодарность партнерам за военную помощь и подписание соглашений о безопасности.
Глава государства также добавил, что кроме ПВО Украина также должна получить от партнеров артиллерию и бронетехнику.
Он также убежден, что это производство будет помогать Украине и после завершения войны.
Также глава государства ответил на утверждение журналистов, что эти соглашения о безопасности не имеют обязательной юридической силы.
Он считает, что когда соглашения подписываются на уровне лидеров, то должны выполняться, потому что лидеры являются лицом стран.