Зеленский заявил о недостаточной и слишком медленной помощи от США
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о недостаточной и слишком медленной помощи от США

Владимир Зеленский
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Источник:  The Guardian

Президент Владимир Зеленский отметил, что помощь от США поступает слишком медленно и в недостаточном количестве.

Зеленский называет помощь от США недостаточной

Глава государства отметил, что средств, полученных от США, не хватает.

Из этой суммы, я считаю, на сегодняшний день мало пришло. По моему личному мнению. Я не могу укомплектовать бригады-резервы, чтобы просто поменять стоящие бригады, чтобы была нормальная ротация. Россия ясно это понимает — что они делают с Харьковом и почему они идут на Север — чтобы растянуть фронт. Они знают, что у нас недоукомплектованный резерв, они знают, что мы не можем отправить резерв без соответствующего оружия — как они отправляют своих, как мясо. Они понимают, что наши войска, которые стоят на Востоке, а Россия не отказывается от главной цели оккупировать полностью восток нашего государства — нужно растянуть наши силы. Если бы пришло достаточно, мы бы укомплектовали бригады, мы не забирали бы наши силы из Донбасса, и могли бы соответствовать дальнобойностью на Харьковщине, — объясняет президент.

Зеленский отметил, что Конгресс США одобрил выделение значительной суммы Украине, позволяющей укомплектовать новые подразделения, однако западным партнерам не хватает оперативности в ее предоставлении.

Президент также пояснил, что Украине нужна помощь быстрее, поскольку каждую минуту РФ может унести человеческие жизни.

Зеленский высказался по отношению к уклонцам

Глава государства отметил, что понимает украинских мужчин, пытающихся избежать мобилизации и не желающих воевать, однако в нынешних условиях мобилизация необходима.

В частности, Зеленский вспомнил историю, когда встретил украинку в Португалии, мужчина которой погиб на фронте.

Я ей откровенно сказал: "Мы должны сделать все, чтобы поскорее закончилась война. И мне очень жаль, что вы потеряли мужчину. Он герой, и он точно герой не только для вас, но и для всех нас. Но мы не можем сказать , что только сначала были патриоты. Если патриотов на передовой больше нет, то почему Путин нас до сих пор не оккупировал и не сравнил нас окончательно?

Он признал, что "после двух с половиной лет войны, конечно, это несколько иная энергия". Зеленский отметил, что понимает тех мужчин, которые не хотят воевать, но честно заметил, вспомнив уже воюющих, мобилизация необходима.

Иногда бывают случаи, о которых вы упомянули. Некоторые люди не желают участвовать в войне. Кто боится. И я думаю, что они люди. Все мы люди. Но не скажешь, что сейчас все убегают, а раньше не убегали. Нет, это не так, — возразил президент.

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