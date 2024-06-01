Президент Владимир Зеленский отметил, что помощь от США поступает слишком медленно и в недостаточном количестве.
Зеленский называет помощь от США недостаточной
Глава государства отметил, что средств, полученных от США, не хватает.
Зеленский отметил, что Конгресс США одобрил выделение значительной суммы Украине, позволяющей укомплектовать новые подразделения, однако западным партнерам не хватает оперативности в ее предоставлении.
Президент также пояснил, что Украине нужна помощь быстрее, поскольку каждую минуту РФ может унести человеческие жизни.
Зеленский высказался по отношению к уклонцам
Глава государства отметил, что понимает украинских мужчин, пытающихся избежать мобилизации и не желающих воевать, однако в нынешних условиях мобилизация необходима.
В частности, Зеленский вспомнил историю, когда встретил украинку в Португалии, мужчина которой погиб на фронте.
Он признал, что "после двух с половиной лет войны, конечно, это несколько иная энергия". Зеленский отметил, что понимает тех мужчин, которые не хотят воевать, но честно заметил, вспомнив уже воюющих, мобилизация необходима.
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