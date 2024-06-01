Из этой суммы, я считаю, на сегодняшний день мало пришло. По моему личному мнению. Я не могу укомплектовать бригады-резервы, чтобы просто поменять стоящие бригады, чтобы была нормальная ротация. Россия ясно это понимает — что они делают с Харьковом и почему они идут на Север — чтобы растянуть фронт. Они знают, что у нас недоукомплектованный резерв, они знают, что мы не можем отправить резерв без соответствующего оружия — как они отправляют своих, как мясо. Они понимают, что наши войска, которые стоят на Востоке, а Россия не отказывается от главной цели оккупировать полностью восток нашего государства — нужно растянуть наши силы. Если бы пришло достаточно, мы бы укомплектовали бригады, мы не забирали бы наши силы из Донбасса, и могли бы соответствовать дальнобойностью на Харьковщине, — объясняет президент.