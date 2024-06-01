Зеленский жестко высказался по поводу заявлений Трампа о завершении войны
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Зеленский жестко высказался по поводу заявлений Трампа о завершении войны

Владимир Зеленский
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Источник:  The Guardian

Президент Владимир Зеленский раскритиковал кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за безответственных заявлений о якобы намерениях завершить войну в Украине из-за уступок стране-агрессорке России.

Станет президентом-лузером. Что Зеленский говорит о Трампе и его заявлениях

Глава государства подчеркнул, что в Украине агрессия кремлевского диктатора Владимира Путина не остановится и распространится на другие страны в случае победы.

При этом Зеленский выразил уверенность, что Путин не будет соблюдать никакие возможные договоренности с Трампом.

Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Давайте представим, что Трамп стал президентом и решил окончить войну за счет Украины. К примеру. И каким-то образом получило подтверждение от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать. Давайте представим. И представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. Так кем для всего мира будет этот президент США? — объясняет глава государства.

Зеленский также предупредил, что на фоне возможной победы путинской армии в Украине Трамп будет выглядеть слабым.

Речь идет не только о личных американских лидерах, но и об институциональности США. И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США уже не столь большой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитарные лидеры из других стран. И вот вам и прекращение огня и начало того, о чем все боятся говорить. Это третья мировая война, — отмечает Зеленский.

Что Зеленский говорит о вероятности замороженного конфликта

Президент предупредил, что любая заморозка развязанной Россией преступной войны против Украины все равно будет конфликтом, однако в медленной форме.

Зеленский отметил, что такой конфликт в любой момент сможет вспыхнуть снова.

И настанет мгновение, когда все это по той или иной причине разморозится. Повод кафир найдет всегда. Для него нужна пауза, чтобы усилить свои позиции в поле боя. Чтобы понять где у него дефицит. Мы это знаем. У нас такой же дефицит, мы об этом говорим открыто, — объясняет Зеленский.

Он подчеркнул, что оккупационная армия РФ имеет больше техники, однако испытывает нехватку военных с боевым опытом, артснарядов и ракет.

Эта пауза им пойдет на пользу, точно не нам. Они станут сильнее, а после этого, как было в Нормаднских договоренностях, он вступит в силу, и может вам поставить ультиматум — признать все территории, не быть в Альянсе, забыть о евроинтеграции и таких условий будет много, — отмечает Зеленский.

Он также напомнил, что в отсутствие активной фазы войны на Донбассе до 2022 года все равно погибали люди.

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