Президент Владимир Зеленский раскритиковал кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за безответственных заявлений о якобы намерениях завершить войну в Украине из-за уступок стране-агрессорке России.
Станет президентом-лузером. Что Зеленский говорит о Трампе и его заявлениях
Глава государства подчеркнул, что в Украине агрессия кремлевского диктатора Владимира Путина не остановится и распространится на другие страны в случае победы.
При этом Зеленский выразил уверенность, что Путин не будет соблюдать никакие возможные договоренности с Трампом.
Зеленский также предупредил, что на фоне возможной победы путинской армии в Украине Трамп будет выглядеть слабым.
Что Зеленский говорит о вероятности замороженного конфликта
Президент предупредил, что любая заморозка развязанной Россией преступной войны против Украины все равно будет конфликтом, однако в медленной форме.
Зеленский отметил, что такой конфликт в любой момент сможет вспыхнуть снова.
Он подчеркнул, что оккупационная армия РФ имеет больше техники, однако испытывает нехватку военных с боевым опытом, артснарядов и ракет.
Он также напомнил, что в отсутствие активной фазы войны на Донбассе до 2022 года все равно погибали люди.