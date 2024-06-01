Президент Володимир Зеленський розкритикував кандидата в президенти США Дональда Трампа через безвідповідальні заяви про нібито наміри завершити війну в Україні через поступки країні-агресорці Росії.

Стане президентом-лузером. Що Зеленський каже про Трампа та його заяви

Глава держави наголосив, що на Україні агресія кремлівського диктатора Володимира Путіна не зупиниться і пошириться на інші країни у разі перемоги.

При цьому Зеленський висловив впевненість, що Путін не дотримуватиметься ніяких ймовірних домовленностей з Трампом.

Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Давайте уявимо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати. Давайте уявимо. І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США? — пояснює глава держави. Поширити

Зеленський також попередив, що на тлі ймовірної перемоги путінської армії в Україні Трамп виглядатиме слабким.

Йдеться не лише про особисті американського лідера, але й про інституційність США. І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. І ось вам і припинення вогню і початок того, про що всі бояться говорити. Це третя світова війна, — наголошує Зеленський. Поширити

Що Зеленський каже про ймовірність замороженого конфлікту

Президент попередив, що будь-яке заморожування розв’язаної Росією злочинної війни проти України все одно буде конфліктом, однак у повільній формі.

Зеленський зазначив, що такий конфлікт у будь-яку мить зможе спалахнути знову.

І настане мить, коли все це з тієї чи іншої причини розморозиться. Привід окупант знайде завжди. Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої позиції на полі бою. Щоб зрозуміти, де у нього дефіцит. Ми це знаємо. У нас такий самий дефіцит, ми про це говоримо відкрито, — пояснює Зеленський. Поширити

Він підкреслив, що окупаційна армія РФ має більше техніки, однак відчуває нестачу військових з бойовим досвідом, артснарядів та ракет.

Ця пауза їм піде на користь, точно не нам. Вони стануть сильнішими, а після цього, як було в Нормаднських домовленостях, він набере сили, і може вам поставити ультиматум — визнати всі території, не бути в Альянсі, забути про євроінтеграцію, і таких умов буде багато, — наголошує Зеленський. Поширити

Він також нагадав, що під час відсутності активної фази війни на Донбасі до 2022 року все одно гинули люди.