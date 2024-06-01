Президент Володимир Зеленський розкритикував кандидата в президенти США Дональда Трампа через безвідповідальні заяви про нібито наміри завершити війну в Україні через поступки країні-агресорці Росії.
Стане президентом-лузером. Що Зеленський каже про Трампа та його заяви
Глава держави наголосив, що на Україні агресія кремлівського диктатора Володимира Путіна не зупиниться і пошириться на інші країни у разі перемоги.
При цьому Зеленський висловив впевненість, що Путін не дотримуватиметься ніяких ймовірних домовленностей з Трампом.
Зеленський також попередив, що на тлі ймовірної перемоги путінської армії в Україні Трамп виглядатиме слабким.
Що Зеленський каже про ймовірність замороженого конфлікту
Президент попередив, що будь-яке заморожування розв’язаної Росією злочинної війни проти України все одно буде конфліктом, однак у повільній формі.
Зеленський зазначив, що такий конфлікт у будь-яку мить зможе спалахнути знову.
Він підкреслив, що окупаційна армія РФ має більше техніки, однак відчуває нестачу військових з бойовим досвідом, артснарядів та ракет.
Він також нагадав, що під час відсутності активної фази війни на Донбасі до 2022 року все одно гинули люди.
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