Чи зможе засуджений Трамп балотуватися у президенти США — пояснення CNN
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Чи зможе засуджений Трамп балотуватися у президенти США — пояснення CNN

Трамп
Джерело:  CNN

Американські закони не забороняють засудженим злочинцям балотуватися на президентську посаду. Так що Дональд Трамп зможе позмагатися за пост очільника країни навіть з в'язниці.

Трамп став першим засудженим експрезидентом США

11 липня Дональду Трампу оголосять міру покарання у справі, де його вже визнано винним у фінансових махінаціях. Якщо йому призначать тюремне ув’язнення, він в теорії може обратися президентом навіть із в’язниці.

Про це пише CNN.

Професор права Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Річард Л. Хасен — один із провідних експертів США з виборчого законодавства — наголошує, що в американській конституції немає заборони для засуджених злочинців балотуватися на посаду президента.

З юридичної сторони нічого не змінюється зі статусом Трампа як кандидата, — заявив Хасен, коментуючи рішення суду.

Крім того, окремі штати не можуть дискваліфікувати кандидатуру Трампа через його спроби скасувати результати виборів 2020 року.

Цікаво, що Трамп, як резидент штату Флорида, підпорядковується його досить жорстким законам. У цьому штаті засудженим злочинцям заборонено голосувати на виборах до відбуття покарання. Ця норма є неоднозначною та оспорюється юристами, але в теорії Трамп може втратити право голосу на виборах, але не можливість балотуватися.

Журі присяжних визнало Трампа винним

Уночі 31 травня офіційно стало відомо, що Суд присяжних Манхеттена визнав експрезидента США Дональда Трампа винним за всіма 34-ма звинуваченнями в кримінальній справі про приховування грошей.

Журналісти звертають увагу на те, що йдеться про справу щодо фальсифікації ділової документації, з якою одіозний республіканець зіткнувся в кримінальному процесі щодо приховування грошей.

Що важливо розуміти, саме Дональд Трамп став першим президентом в історії США, якого засудили за тяжкий злочин.

Прокуратура звинуватила колишнього очільника Білого дому у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року, — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що одразу після оголошення вироку Дональд Трамп жорстко розкритикував судовий процес, назвавши його "ганьбою" та "сфальсифікованим".

Також повідомляється, що суддя Хуан Мерчан призначив слухання щодо винесення вироку на 11 липня 2024 року.

Дата близька до дати Національного з’їзду Республіканської партії, який має розпочатися 15 липня і обрати кандидати у президенти від партії.

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