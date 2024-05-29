Трамп неочікувано пригрозив розбомбити Москву заради захисту України

Колишній американський лідер США Дональд Трамп під час одного із заходів зі збору коштів на свою передвиборчу кампанію несподівано для всіх почав стверджувати, що розбомбив би Москву й Пекін.

Трамп публічно кинув виклик Росії

Як повідомляють західні журналісти, на заходах зі збору коштів одіозний республіканець часто обговорює теми, які стосуються зовнішньої політики.

Під час одного з таких заходів колишній очільник Білого дому несподівано для всіх заявив, що розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вдерлася в Україну або Китай окупував Тайвань за його президентства.

Таким чином політик дав зрозуміти своїм виборцям, що нібито готовий до радикальних дій заради захисту України, якщо знову очолить Білий дім.

Редакція видання The Washington Post звертає увагу на те, що такими гучними заявами колишній президент США дуже сильно здивував деяких донорів.

Що важливо розуміти, у період першого президентського терміну Дональда Трампа Росія уже вела загарбницьку війну проти України, й він нічого не зміг зробити, щоб зупинити країну-агресорку.

Трамп лякав союзників США нападом Росії

На цьому тлі не можна не згадати про інцидент, коли Дональд Трамп, перебуваючи на посаді президента США, погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

Як виявилося, він заявив одному з лідерів НАТО, що не захищатиме країну, яка не сплачує внески, якщо вона зазнає нападу з боку Росії, і "заохочуватиме її (Росію — ред.) робити все, що вона, чорт забирай, забажає".