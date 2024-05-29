Трамп неожиданно пригрозил разбомбить Москву ради защиты Украины

Бывший американский лидер Дональд Трамп во время одного из мероприятий по сбору средств на свою предвыборную кампанию неожиданно для всех начал утверждать, что разбомбил бы Москву и Пекин.

Трамп публично бросил вызов России

Как сообщают западные журналисты, на мероприятиях по сбору средств одиозный республиканец часто обсуждает темы, касающиеся внешней политики.

Во время одного из таких мероприятий бывший глава Белого дома неожиданно для всех заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия начала вторжение в Украину или Китай оккупировал Тайвань во время его президентстве.

Таким образом, политик дал понять своим избирателям, что якобы готов к радикальным действиям ради защиты Украины, если снова возглавит Белый дом.

Редакция издания The Washington Post обращает внимание на то, что такими громкими заявлениями бывший президент США очень удивил некоторых доноров.

Что важно понимать, в период первого президентского срока Дональда Трампа Россия уже вела захватническую войну против Украины, и он ничего не смог сделать, чтобы остановить страну-агрессорку.

Трамп пугал союзников США нападением России

На этом фоне нельзя не упомянуть об инциденте, когда Дональд Трамп, будучи президентом США, угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, который не выполняет финансовые обязательства перед Альянсом.

Как оказалось, он заявил одному из лидеров НАТО, что не будет защищать страну, которая не платит взносы, если она подвергнется нападению со стороны России, и "будет поощрять ее (Россию — ред.) делать все, что она, черт возьми, пожелает".