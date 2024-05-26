Бывшего президента США и одного из ключевых кандидатов на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа подвергли критике и высмеяли во время его выступления в Вашингтоне.

Что известно о шквале критики в адрес Трампа во время его выступления в Вашингтоне

Трампа мощно освистали и высмеяли на Либертарианском национальном съезде вечером в субботу, 25 мая.

В частности, кандидата в президенты от республиканцев обвинили в поспешной разработке вакцины от COVID-19 и недостаточных действиях для остановки ограничений общественного здравоохранения по поводу невакцинированных во время пандемии.

В тот момент, когда Трамп начал выходить на сцену, аудитория начала громко смеяться и выкрикивать обвинения и критику в его адрес.

Меньшая часть толпы, поклонники Трампа, приветствовали его.

Перед его появлением один из членов Либертарианской партии воскликнул: "Дональд Трамп должен получить шар!".

В то же время, кампания Трампа не сразу ответила на просьбу прокомментировать такой инцидент.

Чем Трамп вызвал гнев представителей Либертарианской партии

Также Трамп осудил администрацию президента Джо Байдена и его коллег за "подъем левого фашизма".

Политик попросил либертарианцев сотрудничать с ним, чтобы победить Байдена. После чего люди начали выкрикивать, хотя подавляющее большинство толпы было категорически против Байдена и его администрации.

В то же время, организаторы Либертарианской партии заявили, что Байдена тоже пригласили выступить на съезде, однако он отказался.

По его словам, он является "либертарианцем, даже не пытаясь им быть", поэтому партия должна поддержать его, после чего люди снова начали аплодировать и смеяться над Трампом.