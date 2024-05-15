Байден с Трампом проведут два раунда дебатов
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Байден с Трампом проведут два раунда дебатов

Джо Байден
Байден с Трампом проведут два раунда дебатов
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Президент США Джо Байден ответил согласием на вызов на дебаты от своего оппонента на нынешних президентских выборах Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении главы американского государства на платформе X.

Что ответил Байден на вызов Трампа на дебаты

Трамп дважды проиграл мне в прениях в 2020 году. С того времени он не фигурировал на таких мероприятиях. Ну, улучши мой день, друг. Слышал, ты свободен каждую среду, — заявил американский президент в видеообращении.

Позже он отметил, что получил приглашение от телекомпании CNN провести дебаты 27 июня, а также телеканал ABC на 10 сентября. Президент уточнил, что принял их.

Обращаюсь к вам, Дональд. Как вы сказали: в любом месте, в любое время, — добавил Байден.

Трамп, неоднократно выражавший сомнения в способности Байдена выполнять должностные обязанности, согласился на предложенные условия.

Я готов и хочу дебатировать с криворуким Джо в два предложенных срока – в июне и сентябре. Я бы настоятельно рекомендовал больше двух дебатов и — для большего ажиотажа — очень большая площадка. Просто скажите когда, и я буду там, — написал экс-президент США в соцсети Truth Social.

Что известно о вызове Трампа

В марте Трамп вызвал американского президента Байдена на прения после того, как отказался участвовать в них против конкурентов от своей партии во время праймериз. Он заявил, что готов провести их «в любое время, где бы то ни было».

Байден в ответ заявил, что «это будет зависеть от поведения» Трампа.

В апреле Байден объявил, что «охотно примет участие в прениях» с Трампом. Кроме того, действующий президент сравнил соперника с 6-летним ребёнком.

Как известно, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября этого года. Американцы будут выбирать 47-го президента. Основными конкурентами, как в 2020 году, являются Джо Байден и Дональд Трамп.

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