Президентские выборы в США. Байден нашел себе замену, однако колеблется

Как удалось узнать изданию Der Spiegel, американский лидер Джо Байден летом может снять свою кандидатуру с избирательной гонки в пользу супруги экс-президента США Барака Обамы - Мишель Обамы.

Мишель Обама может стать новым президентом США

По словам журналистов, в Демократической партии США активно рассматривают возможность того, что действующий глава Белого дома может объявить о своем решении в августе 2024 года во время партийного съезда в Чикаго.

Кроме того, указано, что Мишель Обаму уже внесли в список потенциальных кандидатов, относительно которых проводятся общественные слушания.

Идея женщины-президента вдохновляет многих американцев, — отмечает немецкое издание Der Spiegel. Поделиться

Согласно данным журналистов, одной из причин возможного решения Байдена является возраст, ведь две трети американцев считают его слишком старым для того, чтобы управлять страной еще четыре года.

Многие граждане США также категорически выступают против того, чтобы бывший президент Дональд Трамп снова возглавил Белый дом. На это влияет не только почтенный возраст политика, но и многочисленные судебные дела против него.

Что известно о Мишеле Обаме

Мишель Обама — известная и влиятельная американская юристка, первая леди США с 2009 по 2017 год, первая в истории США первая леди-афроамериканка.

Фото: wikipedia.org

Она была активной участницей предвыборной кампании мужа на пост президента 2007-2008 года, а также докладчицей во время Национального съезда демократов 2008 года.

Кроме того, у Мишель было слово на Национальном съезде 2012 года. Во время Национального съезда демократов 2016 года в Филадельфии выступила с речью в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.