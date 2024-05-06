Президентські вибори в США. Байден знайшов собі заміну, однак вагається

Як вдалося дізнатися виданню Der Spiegel, американський лідер Джо Байден влітку може зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів на користь дружини експрезидента США Барака Обами — Мішель Обами.

Мішель Обама може стати новою президенткою США

За словами журналістів, наразі в Демократичній партії США активно розглядають можливість того, що чинний очільник Білого дому може оголосити про своє рішення в серпні 2024 року під час партійного з'їзду в Чикаго.

Окрім того, наголошується, що Мішель Обаму вже внесли до списку потенційних кандидатів, щодо яких проводять громадські слухання.

Ідея жінки-президента надихає багатьох американців, — наголошує німецьке видання Der Spiegel. Поширити

Згідно з даними журналістів, однією з причин можливого рішення Байдена є вік, і дві третини американців вважають його надто старим для того, щоб керувати країною ще чотири роки.

Чимало громадян США категорично виступають проти того, щоб колишній президент Дональд Трапм знову очолив Білий дім. На це впливає не лише поважний вік Трампа, а й численні судові справи проти нього.

Що відомо про Мішель Обаму

Мішель Обама — відома та впливова американська юристка, перша леді США з 2009 до 2017 року, перша в історії США перша леді-афроамериканка.

Фото: wikipedia.org

Вона була активною учасницею передвиборчої кампанії чоловіка на пост президена 2007-2008 року, а також доповідачкою під час Національніого з'їзду демократів 2008 року.

Окрім того, Мішель мала слово на Національному з'їзді 2012 року. Під час Національного з'їзду демократів 2016 року у Філадельфії виступила з промовою на підтримку кандидатки в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.