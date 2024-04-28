Я змагаюсь із 6-річною дитиною. Байден виступив з неочікуваною заявою
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Політика
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Я змагаюсь із 6-річною дитиною. Байден виступив з неочікуваною заявою

Джо Байден
Джерело:  MSNBC

Американський лідер Джо Байден відверто зізнався, що насправді думає про свого головного опонента Дональда Трампа.

Байден знову пожартував над Трампом

Під час чергової вечері з журналістами очільник Білого дому озвучив нові самокритичні жарти. Дональду Трампу також дісталося.

Звичайно, вік є проблемою. Я дорослий чоловік, і я змагаюсь із 6-річною дитиною, — сказав Байден, посилаючись на занепокоєння щодо свого віку, щоб підколоти Трампа.

Окрім того, він нагадав про судовий процес над Трампом, який триває у справі про відмивання грошей, назвавши це "штормовою погодою", натякаючи на справу про виплату грошей за мовчання порноакторці Стормі Деніелс.

Попри свої постійні жарти, чинний американський лідер нагадав журналістам про те, наскільки важливими є президентські вибори в США 2024 року.

Я щиро не прошу вас ставати на чийсь бік. Я прошу вас усвідомити серйозність моменту.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Трамп і Байден отримали достатню кількість делегатів для номінації на виборах

13 березня офіційно стало відомо, що Джо Байден та Дональд Трамп змогли здобути достатню кількість делегатів, щоб отримати номінацію на президентських виборах від Демократичної та Республіканської партій відповідно.

Варто звернути увагу на те, що республіканець набрав 1 215 делегатів, необхідних для висунення його кандидатом у президенти, а Байден здобув необхідні 1 968.

Дональд Трамп заявив, що не має часу святкувати, і що він зосереджується на перемозі над конкурентом, якого назвав "найгіршим" президентом в історії США.

Водночас Байден назвав передвиборчу кампанію Трампа "кампанією обурення, помсти й відплати, яка загрожує самій ідеї Америки".

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