Я соперничаю с 6-летним ребенком. Байден выступил с неожиданным заявлением
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Я соперничаю с 6-летним ребенком. Байден выступил с неожиданным заявлением

Джо Байден
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Источник:  MSNBC

Американский лидер Джо Байден откровенно признался, что на самом деле думает о своем главном оппоненте Дональде Трампе.

Байден снова пошутил над Трампом

Во время очередного ужина с журналистами глава Белого дома озвучил новые самокритичные шутки. Дональду Трампу тоже досталось.

Конечно, возраст является проблемой. Я взрослый мужчина, и я соперничаю с 6-летним ребенком, — сказал Байден, ссылаясь на беспокойство относительно своего возраста, чтобы подколоть Трампа.

Кроме того, он напомнил о судебном процессе над Трампом, который продолжается по делу об отмывании денег, назвав это "штормовой погодой", намекая на дело о выплате денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.

Несмотря на свои постоянные шутки, действующий американский лидер напомнил журналистам о том, насколько важны президентские выборы в США в 2024 году.

Я искренне не прошу вас выбрать чью-то сторону. Я прошу вас понять серьезность момента.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Трамп и Байден получили достаточное количество делегатов для номинации на выборах

13 марта официально стало известно, что Джо Байден и Дональд Трамп смогли получить достаточное количество делегатов, чтобы получить номинацию на президентских выборах от Демократической и Республиканской партий соответственно.

Следует обратить внимание на то, что республиканец набрал 1215 делегатов, необходимых для выдвижения его кандидатом в президенты, а Байден получил необходимые 1968.

Дональд Трамп заявил, что нет времени праздновать, и что он сосредотачивается на победе над конкурентом, которого назвал "худшим" президентом в истории США.

В то же время Байден назвал предвыборную кампанию Трампа "кампанией возмущения, мести и возмездия, угрожающей самой идее Америки".

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