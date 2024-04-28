Американский лидер Джо Байден откровенно признался, что на самом деле думает о своем главном оппоненте Дональде Трампе.
Байден снова пошутил над Трампом
Во время очередного ужина с журналистами глава Белого дома озвучил новые самокритичные шутки. Дональду Трампу тоже досталось.
Кроме того, он напомнил о судебном процессе над Трампом, который продолжается по делу об отмывании денег, назвав это "штормовой погодой", намекая на дело о выплате денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.
Несмотря на свои постоянные шутки, действующий американский лидер напомнил журналистам о том, насколько важны президентские выборы в США в 2024 году.
Трамп и Байден получили достаточное количество делегатов для номинации на выборах
13 марта официально стало известно, что Джо Байден и Дональд Трамп смогли получить достаточное количество делегатов, чтобы получить номинацию на президентских выборах от Демократической и Республиканской партий соответственно.
Следует обратить внимание на то, что республиканец набрал 1215 делегатов, необходимых для выдвижения его кандидатом в президенты, а Байден получил необходимые 1968.
Дональд Трамп заявил, что нет времени праздновать, и что он сосредотачивается на победе над конкурентом, которого назвал "худшим" президентом в истории США.
В то же время Байден назвал предвыборную кампанию Трампа "кампанией возмущения, мести и возмездия, угрожающей самой идее Америки".
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